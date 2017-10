Proyecto de ZEE no debe politizarse: Eduardo Hernández

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-20-23:44:47 Coatzacoalcos El conferencista Eduardo Hernández Morales dijo que para que las ZEE sean un éxito se deben de desligar de cuestiones políticas y calendarios electorales, de lo contrario estarían predestinadas al fracaso.

El Proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE) es viable y puede ser exitoso siempre y cuando se desligue de los calendarios electorales y de las cuestiones políticas, de lo contrario puede correr el riesgo de fracasar como ha ocurrido con proyectos similares en regiones de Centro y Sudamerica, consideró el analista financiero Eduardo Hernández Morales quien este viernes participó como panelista en la conferencia Zona Económica Especial y su impacto en la Economía local y regional que organizó el Colegio de Contadores del Sur de Veracruz.



Mencionó que aún cuando ya se dio el decreto y se firmó el convenio de Colaboración entre los Gobiernos Federal-Estatal y Municipal, no quiere decir que ya vaya arrancar mañana, pues estos proyectos son a largo plazo y tardará entre uno y dos años para que comienzen a fluir las inversiones nuevas y se vea la infraestructura que se va a establecer en el Polígono de las ZEE en esta región sur de Veracruz.



Consideró importante que el Gobierno Federal haya puestos candados para otorgar beneficios fiscales a las empresas que pretenden instalarse, entre estos que sean inversiones e infraestructura nuevas, negocios de nueva creación y que generen por lo menos 250 empleos en su primer año de operaciones y mantengan el mismo número de empleos en años siguientes, de lo contrario no podrán acceder a los beneficios fiscales que ha destinado el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para quienes vengan a invertir a esta región.



“Los empleos tienen que ser empleos bien remunerados, de nada sirven que cumplan generando fuentes de empleo pagando el salario mínimo, puede ser que al principio sea benéfico para la gente que busca un empleo, pero a largo plazo se convierte en un problema para la localidad”.



“Deben de ser además empleos para la gente de la zona y en casos o oficios excepcionales, traer gente de fuera, pero la prioridad deben de ser para la gente de esta región” consideró el licenciado Eduardo Hernández Morales.



Mencionó que en algunos países de Centro y Sudamerica estos esquemas de Zonas Económicas Especiales han fracasado porque se ligan mucho al Gobierno y a las instituciones de Gobierno y aunque si bien es cierto debe de existir un administrador por parte del Gobierno Federal para estas ZEE, la operación de las mismas no debe depender al cien por ciento ni de cuestiones políticas ni de calendarios electorales, de lo contrario la ZEE en la zona sur estaría predestinada al fracaso.





