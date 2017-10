CMIC del sur de Veracruz le entra a la licitación de la carreterra Coatza-Mina

Constructores locales adheridos a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Veracruz Sur le entrarán a la licitación pública nacional para la rehabilitación total de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán y solicitaron al delegado de la SCT que dicha obra se quede entre las compañías locales para evitar malas experiencias con constructoras foráneas que lo primero que hacen es cobrar las estimaciones y se van dejando tirados los trabajos tal como ocurrió con la ampliación a cuatro carriles de la carretera Costera del Golfo en el tramo de la Caseta de Cobro al entronque a Nanchital en años pasados.



El dirigente de la CMIV Veracruz Sur Jaime Armando Morales Silva dijo que en la Cámara existen socios constructores certificados y con experiencia en carreteras que incluso ya han trabajado en la SCT, por lo que no hay excusas para que la gente del Gobierno Federal argumente que favorecen a empresas del Centro del País debido a que la gente local no cuenta con la experiencia requerida.



“En la Cámara hay cinco o seis socios que tienen experiencia en trabajos de carreteras para la SCT, ahí están los compañeros agremiados de la empresa Fosmon-Edyur, Díaz Iga, la empresa Ariadme y Dayafer de Acayucan y otras más con experiencia y que vamos a participar en la licitación de la obra y pedimos que de ser posible está se quede con alguno de nuestros socios constructores locales, porque ya tenemos experiencias de Obras Federales pasadas en donde se favorece a empresas del centro del País y resulta que estas cobran las primeras estimaciones y abandonan los trabajos” señaló el dirigente de los constructores de la zona sur.



Mencionó el caso especifico de la Ampliación a cuatro carriles de la Carretera Costera del Golfo en el tramo de la Caseta de Cobros del Puente Coatzacoalcos Uno hasta el poblado Nuevo Teapa, la cual fue asignada a tres empresas del estado de México, Ciudad de México e Hidalgo respectivamente, pero dos de ellas cumplieron a medias y la tercera a la que le tocaba el tramo de la Caseta al entronque con Nanchital, de plano abandonó los trabajos y hasta el momento dicha obra permanece en el olvido, además de que también quedó a deber a transportistas y proveedores locales.



“Con una empresa local hay la seguridad de que dicha Obra se concluya completamente, pues estando aquí sabemos a quién ir a reclamarle o pedirle cuentas, lo que no ocurrirá si viene una empresa de fuera, pues incluso luego resulta que son empresas de portafolios con domicilios hasta falsos en otros estados” mencionó.



La obra de rehabilitación de la carretera Coatza-Mina en su primera etapa que tendrá un costo de 50 millones de pesos y estará a cargo del centro SCT en Veracruz, saldrá a la licitación pública nacional el próximo martes 24 de Octubre y los constructores locales ya están más que listos para participar en dicho proceso licitatorio.