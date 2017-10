Desaparece mujer y sus tres hijos en Minatitlán Tweet Un afligido hombre se presentó ante la Fiscalía en esta localidad, para interponer formal denuncia por la extraña desaparición de su esposa y sus tres hijos, mismos que desde hace 72 horas no sabe nada de ellos Minatitlán - 2017-10-20 16:48:49 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-20-21:50:12 Minatitlán Jovita fue denunciada como desaparecida. Un afligido hombre se presentó ante la Fiscalía en esta localidad, para interponer formal denuncia por la extraña desaparición de su esposa y sus tres hijos, mismos que desde hace 72 horas no sabe nada de ellos.



Alberto Urbano Vázquez, señaló que su esposa Jovita García de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Cirilo Vázquez, convivió con él durante mañana del miércoles, pero al salir a trabajar ya no los volvió a ver, por ello, decidió denunciar el caso.



Indicó que, ya la ha buscado con sus familiares cercanos pero nadie da razón de su familia.

