Políticos deben ver por el bien de México y no de sus bolsillos: CCE Tweet "Creo que vamos en el camino, sin embargo, nos falta una gran voluntad y que los políticos entiendan que deben ver por el bien de México y no por el bien de sus bolsillos”, consideró José Manuel Urreta, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz. Veracruz - 2017-10-20 12:31:55 - Laura Morales / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La Ley de Ingresos 2018 tendrá congruencia con la situación actual del país pero falta una reforma fiscal de fondo que permita desarrollo en México, consideró José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.



Insistió en que faltan incentivos para inversión, crecimiento e innovación por lo deberá haber mayor voluntad.



“Creemos que el enfoque, la visión del Gobierno Federal debe cambiar como cambió la visión de los países de primer mundo desde hace muchos años. Creo que vamos en el camino, sin embargo, nos falta una gran voluntad y que los políticos entiendan que deben ver por el bien de México y no por el bien de sus bolsillos”.



Admitió que el próximo año será complicado y uno de los sectores más afectados será el de la construcción que tendrá contracción.



Otro será el agropecuario, incluso informó que se reunió con José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, para analizar temas relativos a 2018 y en breve podrían llegar recursos importantes a Veracruz.



“Creemos que va a ser un año complicado, sin embargo existe la buena voluntad Del Gobierno Federal en que el presupuesto sea dentro de lo posible acorde a la realidad del país. Tenemos situaciones muy complejas con los eventos naturales, los terremotos que se presentaron recientemente y eso complicó el tema del dinero al Gobierno Federal”.



Urreta Ortega adelantó que en la primera semana de noviembre José Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, visitará Veracruz acompañado de Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales.



Se hará un análisis de los proyectos que se desarrollan, las necesidades de los productores y los apoyos para el sector.

