Coatzacoalcos, en la mira de 17 empresas para instalarse por ZEE

El Coordinador de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) Gerardo Gutiérrez Candiani afirmó que ya se cuenta con las primeras 13 cartas de intensión que de igual número de empresas locales y trasnacionales que tienen la intensión de venir a invertir en esta zona, que invertirán 600 millones de dólares y pueden generar 8 mil pesos en los próximos dos años.



Dijo que estas empresas algunas mexicanas y otras extranjeras principalmente, son de diversos rubros, pero predominan las agroindustrias, fabricantes de plástico, petroquímicas, químicas y energéticas, además de que se cuenta con otras 200 empresas a las que se les realiza diversa metodología para que finalmente se les expida su carta de intensión que las hace firme candidatas para poder venir a invertir a las Zonas Económicas Especiales (ZEE).



“Quien invierte en una Zona Económica Especial no sólo invierte muy bien, si no que además es la inversión más segura que se pueda hacer actualmente en el País”, señaló el director de las ZEE Gerardo Gutiérrez Candianni, durante la rueda de prensa que ofreció al término del evento en donde se firmó el convenio de Colaboración entre el Gobierno Federal, estados y municipios este jueves en el Centro de Convenciones de esta ciudad.



Mencionó que para el desarrollo de las ZEE en esta región, el Gobierno Federal cuenta con un terreno de 270 hectáreas que puede ser concesionado a los inversionistas, pero además, para los que no quieren estar dentro del esquema de Concesión existe un polígono de 8 mil 30 hectáreas en los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, Chinameca, Oteapan y Jáltipan, en donde también pueden instalarse y recibir los estímulos fiscales como si estuvieran dentro del predio del Gobierno Federal, siempre y cuando cumplan con los requisitos como es el de favorecer a la proveeduría local, generar por lo menos 250 empleos, entre otros.



Descartó que el proyecto de ZEE se pueda ver afectado con la finalización del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, pues el proyecto de Zonas Económicas Especiales no depende de tiempos políticos, pues es un proyecto bien estructurado con marco jurídico legal, técnico y constitutivo para otorgar concesiones a 40 años y poder renovar por otros 40 años, por ello no depende de tiempos ni de fin de sexenios.



El director de las Zonas Económicas Especiales reconoció el impulso y las gestiones que ha realizado el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el interés del alcalde porteño Joaquín Caballero Rosiñol, para que el tema de las Zonas Económicas Especiales sea una realidad en esta región, que está llamada a tener un desarrollo económico industrial, que traerá derrama económica para los sectores productivos de la región y generación de fuentes de empleo para la zona.





SON 17 LAS INTERESADAS



Hay más de 17 empresas interesadas en establecerse en la zona económica de Coatzacoalcos, aseveró Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.



En entrevista en el aeropuerto de Veracruz Heriberto Jara Corona, recordó que los dueños de las 17 empresas firmaron cartas intención para instalar sus negocios en esa zona económica especial de Coatzacoalcos.



La zona, dijo, es una región con gran potencial del país, ya que cuenta con ventajas comparativas claras.



"La verdad es que Coatzacoalcos y Veracruz creo que es una de las zonas con mayor potencial en el país. Tiene vocaciones y ventajas comparativas muy claras, como la parte química, petroquímica, energética, agroindustrial”.



Aseveró que existe un gran apetito por parte del inversionista tanto nacional como extranjero.



Adelantó que el monto de las inversiones y la generación de empleos en el sur de la entidad se darán a conocer en fechas próximas.



No obstante, se contará con tres proyectos de inversión significativos.