La Coatzacoalcos-Minatitlán, el ‘Corredor’ de la basura

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-19-23:55:30 Coatzacoalcos El tramo Las Matas, se ha convertido en el ‘corredor’ de la basura

A lo largo de los 36 kilómetros que comprende la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, rebosan a sus orillas montañas de basuras y se propagan fétidos olores, es el paisaje que diariamente tienen que ver los automovilistas cuando transitan por ese tramo.



La inconsciencia de quienes han tomado de tiradero las laterales de esta importante vía de comunicación no tiene nombre, sin recato alguno se puede apreciar en pleno día como algunos tiran sus porquerías sin que nadie los moleste o les digan algo, Imagen del Golfo, captó el momento cuando depositaban los desechos sólidos.



¿Por qué tiras la basura aquí?, se le preguntó y su respuesta fue: “porque pago una cuota para hacerlo en este lugar”.



¿A dónde pagas en Mina o Coatza?, se le cuestionó y sólo contestó: “eso no te lo puedo decir, solo que yo estoy en regla y te sugiero que avances”.



Por la geografía y cercanía donde estaba esta persona tirando basura, todo indica que a las autoridades de Minatitlán, le corresponde este asunto, ojalá y actúen, porque es una verdadera pena ver y constatar el muladar que han convertido su entrada y salida de esa ciudad.



Coatzacoalcos no se queda atrás; a sus visitantes, vecinos y residentes, los reciben con ‘cementerios’ de chatarra, llantas viejas, pestilencia por doquiera y toneladas de basura.



Mucha gente que por alguna razón viaja a esta ciudad, saben que están muy cerca de llegar a su destino, por el vuelo de los zopilotes en el basurero de Las Matas, es terrible que nuestras puerta de entrada y salida estén llena de estiércol, urge que aquí también las autoridades actúen contra quienes tienen de tiradero la carretera y la ciudad.