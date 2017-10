Detectados, 7 nuevos casos de cáncer de mama en Coatzacoalcos: IMSS

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-19-21:18:56 Coatzacoalcos El cáncer de mama es la tercera causa de muerte femenina

En lo que va del año se han detectado siete mujeres con cáncer de mama resultado de las tres mil mastografías que sean realizado en la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Coatzacoalcos, mientras que 40 más ya están en tratamiento, reveló Miguel Ángel Jiménez Victoria, director de este nosocomio.



El especialista enfatizó que actualmente hay mujeres que no se someten a estos estudios por diferentes tabúes, entre ellos el miedo a los resultados y el temor a que invadan su intimidad.



“En nuestra población existe el miedo de saber si tengo algo, el temor que un extraño invada mi intimidad, pero cuando está informada, concientizada de que es un beneficio se dejan explorar”, dijo.



Jiménez Victoria añadió que el cáncer de mama es la tercera causa de muerte femenina y puede ser originado por herencia, estrés, embarazos múltiples, el no haber tenido hijos, el tabaquismo y el uso prolongado de anticonceptivos, por ello la importancia de que las féminas se realicen las mastografías una vez al año para descartar el cáncer de mama.



“Es concientizar a la población femenina que el cáncer es una identidad patológica muy grave pero que al inicio no duele, no causa molestias y que aparentemente está sana, pero que empieza con anormalidades en las glándulas mamarias que cuando se detecta a tiempo con estudios podemos ayudar a la paciente”, explicó.



Dentro de las actividades de esta celebración el IMSS estará realizando estudio de mastografías del 19 al 25 de octubre a partir de las 08:00 horas en las instalaciones de la Clínica 67 ubicada en la colonia puerto México, por lo cual deben acudir mujeres mayores de 40 años.



“Tenemos calculado hacer de 80 a 130 detecciones diariamente y los resultados se dan de una a dos semanas, es para la población derechohabiente cada sector hará lo mismo en sus unidades”, finalizó el director de esta clínica.