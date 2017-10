Interponen partidos recurso en el TEPJF por resultado de la elección en Papantla

Para impugnar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los seis ex candidatos a la alcaldía de Papantla interpusieron procesos legales que invalide el triunfo del ahora presidente municipal electo, Mariano Romero González.



El ex abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Erick Domínguez Vázquez insistió en que existe incongruencia en los resultados de las votaciones y en la validez que emitieron las autoridades del Organismo Público Local Electoral (OPLE), el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y recientemente el TEPJF.



Por ello, los ex candidatos del Partido Nueva Alianza (Panal), María Aurelia Montessoro Capellini; del Partido del Trabajo (PT), Bonifacio Castillo Cruz; del PRI, Alma Jeanny Arroyo Ruiz; la secretaria general del PRI, Rosa Irenne Moncayo, así como del PVEM, recurrieron a un recurso de reconsideración para exigir una revisión minuciosa de los votos del pasado 4 de junio.



Aseguró que todas y todos los ex contendientes a la presidencia local están inconformes y en desacuerdo con el dictamen final que emitió el TEPJF, ya que recibió documentos y pruebas "contundentes" del fraude electoral que cometieron los funcionarios municipales y el alcalde, Marcos Romero Sánchez para favorecer a su sobrino que representó la alianza PAN- PRD, Mariano Romero González.



Por lo que también exigen que se respeten las firmas de todos los ciudadanos que mostraron su rechazo hacia el "triunfo" del abanderado de la bandera blanquiazul y del Sol Azteca, pues consideran que se trata de una imposición.



"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que resuelva más de fondo este problema. Porque no coincidimos, ni estamos de acuerdo a la determinación del Tribunal. No estuvo apegada conforme a derecho y no nos quedaremos de brazos cruzados para exigir justicia", expresó el representante de Morena.