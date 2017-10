Urgen biólogos a SEMARNAT frenar cualquier proyecto minero en Veracruz

El gerente del Jardín Botánico "Francisco Javier Clavijero" del Instituto de Ecología, Orlik Gómez García, criticó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) haya avalado los dictámenes para la mina “La Paila” en Alto Lucero, cuando hay especies de flora que apenas está siendo descubierta en la zona.



Por lo anterior, aseveró que por ética las autoridades federales y estatales deben de cancelar definitivamente la explotación de los yacimientos de oro que buscan las mineras canadienses en Veracruz.



Al respecto, señaló que existen reportes de especialistas sobre el hallazgo de nuevas especies de flora que están siendo estudiadas y catalogadas en ese lugar, mismas que corren el riesgo de desaparecer con ese proyecto.



Expuso que se trata de ecosistemas sensibles con flora rara y escasa por lo que vale la pena protegerlos, sobre todo cuando no fueron incluidos en los dictámenes de la SEMARNAT.

“Es un asunto de ética de las autoridades, de los investigadores, entender que es necesario detener el proyecto para conocer y proteger esas especies”, declaró en entrevista.



En ese sentido, Gómez García recordó que la labor del Jardín Botánico es educativa y busca que la gente conozca la biodiversidad de Veracruz para que sepan qué es lo que van a defender ante la explotación como la que pretende concretar la minera Candelaria Mining Corp.



“En el Discurso se oye padre defender la biodiversidad, pero no se sabe qué es lo que se está defendiendo. En la zona donde estaría la mina hay cícadas, las cuales incluso son contemporáneas de los dinosaurios y están en riesgo por el tipo de explotación que están proponiendo estas mineras”, planteó.



Advirtió que hay poca capacidad para dar dictámenes bien sustentados por parte del Gobierno de la República, ya que las autoridades están limitadas en cuanto a personal y recursos, de ahí la necesidad de que la sociedad civil se involucre en estos asuntos.



”Hay que proceder como en el caso de los arqueólogos, los cuales al primer indicio de un vestigio pueden detener una obra, ¿por qué no hacerlo en este caso?”, planteó el gerente.



Lo anterior al participar en la inauguración de la séptima edición del proyecto de educación ambiental internacional “Fairchild Challenge 2017”, evento que ha tenido un impacto en mil 368 escuelas y al menos 72 mil alumnos, así como dos mil 500 profesores.



Al respecto, la bióloga Norma Edith Corona Callejas del Jardín Botánico, detalló que se realizarán diversos proyectos ambientales, de ahí que se espera la participación de los planteles en este evento.