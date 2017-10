No soy procurador de justicia, un tercero investiga caso Odebrecht: Director de Pemex

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-19-01:56:01 México

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, evadió en la Cámara de Diputados la primera pregunta que se le hizo sobre el avance en las investigaciones que se siguen contra su antecesor, Emilio Lozoya Austin, a quien exdirectivos de Odebrecht acusan de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos, a cambio de su apoyo para obtener contratos de obra pública. Sin embargo, ante la insistencia de legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que se contrató a “un tercero” para investigar el presunto cohecho, pero no reveló detalles, informa proceso.com.mx



Acorralado por Macedonio Tamez, Rocío Nahle, Julio Saldaña Morán y María de los Ángeles Robles, diputados federales de MC, Morena, PRD y PAN, respectivamente, subrayó: “No somos procurador de justicia”, pero sí se realizó una investigación. El director de Pemex declaró lo anterior después de que la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, insistió en saber si Froylán Gracia Galicia –exasesor de Emilio Lozoya cuando fue director– y Rosario Brindis, una de sus operadoras, aún trabajaban en la empresa productiva del Estado, y también qué ha hecho respecto de las acusaciones contra el exdirector.



“De las personas (que menciona), no somos procurador de justicia, pero sí hemos cooperado en todo lo que se nos ha pedido, en tiempo y forma y de manera completa en todas esas investigaciones. Hemos llevado nuestras propias investigaciones internas, trabajamos con nuestro órgano interno de control y eso va avanzando, e hicimos una investigación por un tercero que nos ha llevado a un programa de cumplimiento de todas las normas”, respondió.



Y añadió: “Rosario y Froylán Gracia ya no trabajan con nosotros”.



Antes, el diputado de MC Macedonio Tamez preguntó al funcionario cómo había encontrado la empresa, pero en ese momento ni siquiera quiso mencionar el nombre de su antecesor.



“Es una pregunta puntual y difícil, hemos cooperado en todo sentido y estamos haciendo lo que tengamos que hacer, como cooperar con la Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control, con quien tenemos contacto continuo, y ha dado lugar a inhabilitaciones y cancelaciones de contratos para corregir esto, y también con la Procuraduría General de la República (PGR)”.



Durante su comparecencia como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, González Anaya no aclaró quiénes han sido inhabilitados y menos aún qué contratos se han cancelado o si éstos tienen que ver con algunas de las filiales de Odebrecht, como Braskem –ubicada en Veracruz–, que tiene un contrato por 20 años con Pemex para recibir etileno, mientras se deja a las petroquímicas mexicanas sin el insumo y, por lo tanto, con baja producción. En su turno, el perredista Julio Saldaña Morán enfrentó al director de Pemex: “Exigimos nombres de funcionarios bajo investigación por esa malversación de recursos, y si ya fueron separados de su cargo ¿Lozoya está en esta lista?”.