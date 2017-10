Sindicalizados de UV, a la espera de plazas y revisión contractual

Los cerca de 10 mil trabajadores adheridos a la Federación Estatal

de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana, entrarán en pláticas para lo que será su revisión contractual y hacer una propuesta, en tanto que se espera igual en noviembre próximo el sorteo de plazas.



Jobo Lara Faticati, secretario general del Fesapauv en la región Córdoba-Orizaba señaló que en la revisión contractual será en el primer bimestre del año cuando se den las condiciones para entrar de lleno en la revisión contractual, pero antes sostendrán foros regionales donde participan sobre el contrato colectivo de trabajo.

Otra de las actividades, dijo, se llevará a cabo este 26 y 27 de octubre en Veracruz, donde sostendrán una asamblea y el congreso Estatal donde se reunirán todas las regiones para modificar la revisión al contrato colectivo de trabajo.



“Ahí definimos lo que vamos a proponer para el año que entra a la universidad en asamblea; se determinan los porcentajes y el porcentaje que vamos a pedir. Tocante a la situación de los docentes las vacantes se abren por parte de universidad; están dando plazas que en un momento dado quedan congeladas, es decir se están descongelando y se está participando en convocatorias y varios de los compañeros han participado y las han ganado”, señaló.



Dijo que aún no se tiene el número de plazas que se van a dar, pues de ello depende la negociación que se inicia en el mes de noviembre y diciembre que se van a sacar algunas plazas pero no se sabe cuántas.



En materia de infraestructura educativa, Lara Faticati señaló que los recursos no están llegando cómo deben llegar por parte del gobierno a la Universidad. “Donde quiera hay problemas de infraestructura y más con la situación de los sismos; en Ciencias Químicas hubo un problema por la situación del edificio, aunque el daño fue menor todas las facultades están bien.



Se hizo revisión y dieron dictamen, pero hay que meterle a infraestructura, algunas facultades que hace falta ya tiene tiempo que no se le da su manita de gato, por ello como sindicato mientras nosotros tengamos los medios para realizar el trabajo no tenemos por qué decir más cosas. Si nosotros encontramos que el lugar de trabajo no está en condiciones de seguridad estamos en condiciones de solicitarlo porque está dentro del contrato de momento no hay ningún plantel que esté en condiciones de riesgo”, concluyó.