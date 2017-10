Creciente del río deja sin agua a Texistepec

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-19-01:05:27 Texistepec Texistepec lleva un mes sin agua por creciente del canal donde se extrae el líquido

La cabecera municipal sufre un desabasto de agua ante la creciente del río Coatzacoalcos que a su vez provoca un aumento en su fluido al río Chiquito.



La afectación ha cumplido un mes según pobladores, quienes afirman que el gobierno municipal, aun cuando en el 2016, reportó un gasto de 9 millones, 678 mil, 291 pesos y este año, tiene un presupuesto para el mismo rubro, de 15 millones, 379 mil 295 pesos; no se ha podido implementar otro sistema de distribución que no sea a través del canal de captación.



La bomba del que la cabecera municipal sustrae agua, se ubica en un canal del río Chiquito, conocido como canal de Darcenas, cerca de la comunidad de Montenegro.



Sin embargo, por la creciente no se ha podido bombear el vital líquido y el gobierno no apoya a la población ni con la distribución por medio de pipas, teniendo la ciudadanía que adquirirla en forma particular a repartidores.