En Oluta llevan casi un mes sin aulas

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-19-01:04:01 Oluta A un mes de que se inhabilitara su escuela, alumnos de la primaria Francisco González Bocanegra reciben clases en aulas provisionales instalados en la casa de cultura de Oluta

A casi un mes de su escuela fuera inhabilitada por la Dirección municipal de Protección civil, diez grupos de la primaria Francisco González Bocanegra y 2 de la Rafael Ramírez Castañeda que comparten instalaciones escolares; se mantienen tomando sus clases en un taller mecánico y en la casa de cultura municipal.



De acuerdo con padres de familia, las dos directoras del plantel, Irma González González y Blanca Lidia Salinas Villatoro, ya informaron de la inhabilitación que se realizó de la escuela ante el riesgo de un colapso de 6 de las 10 aulas que tiene la escuela en esta villa, sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta a qué pasará con las instalaciones.



Por el momento, cinco grupos de la Francisco González Bocanegra, que ocupaba la escuela en forma matutina, están recibiendo sus clases en un taller mecánico propiedad del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, otros cinco de la misma institución están en la Casa de la cultura municipal y dos grupos de la Primaria Miguel Alemán, en el Comisariado ejidal.



De la primaria vespertina Rafael Ramírez Castañeda, los grupos fueron ubicados en la biblioteca municipal y en salones de la ex escuela secundaria para trabajadores del IVEA.



Las instalaciones de la primaria Francisco González Bocanegra y que son compartidos con la Ramírez Castañeda fueron inhabilitadas por daños a su estructura causados por el sismo del 7 de septiembre pasado.





ALUMNOS DE EBAO PIDEN REVISIÓN DE AULAS



Alumnos de la Escuela de Bachilleres de Acayucan (EBAO) que recientemente tomaron el plantel en exigencia de mejoras, solicitaron se dictamine la segunda planta de una parte de la escuela ubicada en Acayucan porque luego de los sismos del mes pasado, afectadas la primera planta.



Dijeron los estudiantes que al momento de estar recibiendo clases, el piso que es techo de la primera planta, tiembla y temen por eso que se cause un derrumbe y aplaste a sus compañeros.



Hasta el momento, afirmaron este miércoles, tras reiniciar clases este martes, la dirección municipal de PC no ha dictaminado al respecto.