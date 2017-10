Da EU 20 años de cárcel a empresario veracruzano ligado a Fidel y al Z 40

Una Corte federal de Nueva Orleans confirmó la condena de veinte años de cárcel contra el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa, preso desde 2012 por lavar dinero del cártel de Los Zetas mediante la compra de caballos.



Colorado es un empresario muy cercano a Fidel Herrera Beltrán. Incluso el gobierno fidelista entregó 22 contratos a la empresa ADT Petroservicios, ligada por Estados Unidos a la red de lavado de dinero de Colorado.



A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, del estado, se realizaron transacciones con un total de 20 millones 554 mil pesos destinados a la perforación de pozos.



La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó el 25 de septiembre el recurso de Colorado contra la condena impuesta en 2016 por una corte de San Antonio, Texas, en la que el empresario fue juzgado en dos ocasiones y encontrado culpable en ambas.



Abogados de Colorado solicitaron el 2 de octubre una nueva audiencia ante el panel de tres jueces de Circuito, quienes confirmaron la condena.



De acuerdo con las prácticas de las cortes federales estadounidenses, las probabilidades de obtener esta audiencia, o de que el caso sea elevado al Pleno de Jueces del Quinto Circuito, son mínimas y es todavía más remota la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso si le es planteado.



La Corte también confirmó el decomiso de cuentas bancarias de Colorado, su esposa y su empresa con 25.5 millones de dólares, un avión Beechcraft King Air B200, con valor de 2 millones de dólares, y un Hawker 800XP rematado en 2.2 millones de dólares.



La defensa sostuvo que se debería ordenar un nuevo a juicio, que sería el tercero, porque uno de los testigos clave, Carlos Nayen Borbolla, dio versiones contradictorias sobre la relación entre Colorado y Miguel Angel Treviño Morales, el "Z-40".



Nayen, señalado como operador financiero de Colorado, fue entrevistado nueve veces por agentes del FBI durante la investigación y en ocasiones dijo que Colorado "regaló" caballos a Los Zetas, o que se los compró con su propio dinero porque temía por su vida.



Si bien Nayen no fue testigo en el primer juicio, sí declaró ante el jurado en el segundo juicio, en el que explicó con claridad la relación de Colorado con Treviño Morales, que según múltiples testigos se fue convirtiendo en una amistad.



La Corte de Apelaciones resolvió que, ante lo afirmado por Nayen durante el juicio, ya no son relevantes sus dichos ante los agentes del FBI; no obstante, la Fiscalía hizo todo lo posible por ocultarle esos documentos a la defensa.



El Gobierno presentó evidencia abrumadora de que Colorado compró caballos para Los Zetas usando dinero de ellos y utilizando a su empresa ADT Petroservicios, contratista de Pemex, como frente para ocultar las operaciones, afirmó la Corte de Apelaciones.



"También está probado que Colorado se asoció de manera cercana con Los Zetas, sabía el origen de su dinero, aceptó dinero de ellos para cuidar caballos que estaban a nombre de Colorado, y compró sus otros de forma oculta y sospechosa", agregó el fallo de la Corte.





CON INFORMACIÓN DE REFORMA