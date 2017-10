Coatzacoalcos no tiene las condiciones para Zonas Económicas Especiales: CCE Tweet Desde la rehabilitación de los tramos carreteros en la región, resolver el problema de inseguridad, son algunas de las condiciones que hacen falta en Coatzacoalcos para que estén preparados al 100 por ciento con la llegada de la Zona Económica Especial (ZEE), admitió Luis Martín González Trejo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Coatzacoalcos - 2017-10-18 19:13:41 - Osvaldo Antonio Sotelo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-19-00:14:07 Coatzacoalcos Luis Martín González Trejo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Desde la rehabilitación de los tramos carreteros en la región, resolver el problema de inseguridad, son algunas de las condiciones que hacen falta en Coatzacoalcos para que estén preparados al 100 por ciento con la llegada de la Zona Económica Especial (ZEE), admitió Luis Martín González Trejo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



“La infraestructura está, las condiciones no son las adecuadas, en parte de lo que se tiene que atender y rehabilitar no nada más es el tramo de la carretera las Matas, aquí también en la zona industrial, hay otros temas en cuestión de basura y drenaje que hay que atenderlos”, detalló el representante de la cúpula empresarial en esta región

.

Anunció que este jueves se reunirán con las autoridades federales y estatales para continuar con los trabajos relacionados a este proyecto federal, y buscaran que exista un convenio de participación por parte de los empresarios locales.



Aunque también dijo que es necesario que sigan trabajando en materia de seguridad en este municipio, y por lo cual realizaran un llamado a las autoridades para que sea un éxito la ZEE, y lleguen rápido las inversiones.



Agregó que en esta reunión que se realizara en el Centro de Convenciones, le volverán a hacer la solicitud a estos dos niveles de gobierno que se mejoren lo más pronto posible la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa y Coatzacoalcos-Minatitlán, las cuales son las principales vías de comunicación por los que atraviesa el llamado polígono de la ZEE.



Por lo tanto se reunieron este miércoles en las oficinas del Ayuntamiento de Coatzacoalcos con diferentes presidentes de las cámaras empresariales porteñas y hacer la logística de esta reunión, en donde esperan a que conozcan más a fondo acerca de este proyecto federal y cuáles serán las inversiones que aterrizaran en esta región.

