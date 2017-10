Zonas Económicas Especiales llegan con ‘baches’ al Sur de Veracruz

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-19-00:05:14 Coatzacoalcos Ruta hacia Etileno XXI, Ixhuatlán del Sureste (El Chapo), Moloacán, destrozada

Con varios de kilómetros carreteras destrozadas, con hoyancos, el sur del estado de Veracruz, abre sus puertas a las Zona Económicas Especiales (ZEE).



La franja dorada que comprende los tramos carreteros Coatzacoalcos-Minatitlán (Las Matas), Libramiento zona portuaria, Puente Coatzacoalcos 1, libramiento Nanchital, Etileno XXI, El Chapo Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, zona industrial, Allende y Colorado, se encuentran en pésimas condiciones.



Todas las vías están intransitables, ni a cual irle. En el tramo ‘Las Matas’, cráteres de 30 centímetro de profundidad esperan a los autos; llantas, rines y accidentes mortales es a lo que se exponen y libran diariamente los conductores, quienes al notar la presencia de Imagen del Golfo pidieron se haga extensiva el reclamo al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de que es urgente la reconstrucción de la carretera, ya que llevan con este problema más de 12 años de engaños.



“No más anuncios, Yunes, la gente quiere ver hechos y resultados”, gritaron los automovilistas.



Como gobernador Fidel Herrera Beltrán, alguna vez anunció la reconstrucción de la Coatza-Mina, pero todo quedó en veremos; lo mismo hizo Javier Duarte de Ochoa, quien habló de la modernización, donde incluso se consideró luminarias desde el inicio hasta el final de la carretera, donde la inversión sería millonaria y con la participación de la iniciativa privada.



Sin embargo, la obra nunca se llevó a cabo; el gobierno actual, los azules para ser preciso a 10 meses de su mandato, hasta el momento no han reparado ni tapado un solo bache de ninguna vía de comunicación que conecta toda la tan anunciada franja dorada de la zona sur.





NO HAY CONDICIONES PARA LAS ZEE: CCE



Desde la rehabilitación de los tramos carreteros en la región, resolver el problema de inseguridad, son algunas de las condiciones que hacen falta en Coatzacoalcos para que estén preparados al 100 por ciento con la llegada de la Zona Económica Especial (ZEE), admitió Luis Martín González Trejo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



“La infraestructura está, las condiciones no son las adecuadas, en parte de lo que se tiene que atender y rehabilitar no nada más es el tramo de la carretera las Matas, aquí también en la zona industrial, hay otros temas en cuestión de basura y drenaje que hay que atenderlos”, detalló el representante de la cúpula empresarial en esta región.