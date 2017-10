Trágico accidente en Tierra Blanca; muere padre y su hijo grave

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-18-20:29:08 Tierra Blanca El cuerpo del desafortunado hombre fue llevado al Servicio Médico Forense donde quedó depositado para la necrocirugía de Ley

Terrible accidente se registró la tarde de este martes sobre la carretera federal Tierra Blanca a la Granja a la altura de Loma Alta, donde un padre y su hijo resultaron atropellados por una camioneta repartidora de gas, cuando iban en una motocicleta, los dos fueron auxiliados y trasladados de urgencias pero el papá falleció debido a la fractura de cráneo, al no portar casco de protección ninguno de los dos, el menor está grave.



Fue a las 17:10 horas sobre el asfalto federal con dirección a la Granja, a la altura del kilómetro 42, en la población de Loma Alta, precisamente a unos metros de la caseta de espera estaban tirados un hombre y un menor de edad, ambos sangraban de la cabeza.



Ellos viajaban en una motocicleta Itálika color azul con blanco, pero presumiblemente habían sido impactados por la camioneta Chevrolet con logotipos del Gas del Atlántico número económico 802, la cual quedó estacionada a mitad de los dos carriles y con la parte delantera destrozada.



La motocicleta quedó a un lado de los dos tripulantes, estaba dañada de la parte de atrás en el neumático.



Los testigos corrieron hasta donde estaban los dos heridos, así como algunos conductores se detuvieron con sus vehículos para dar abanderamiento y que no los fueran a arrollar los demás automóviles que transitaban por ese lugar.



La sangre que salía era de sus cabezas y oídos, lo cual revelaba que estaban graves, estaban semi inconscientes y ya no contestaban a lo que les preguntaban.



Transcurrieron algunos minutos y tras el embotellamiento que se formó por las largas filas de unidades pesadas se fueron acercando la ambulancia de la Cruz Roja, unidades de Protección Civil y de Rescate Águilas Negras.



La prioridad fueron los dos lesionados que fueron identificados en el lugar por algunos conocidos como José de Jesús Pérez Espejo, de 28 años de edad, de oficio Policía Preventivo y el menor de edad Ricardo Pérez Núñez, de 9 años de edad, ambos con domicilio en la comunidad de Julieta, Oaxaca, perteneciente al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.



Ambos lesionados fueron subidos de inmediato a la ambulancia de la Cruz Roja y se inició el traslado al Hospital General, donde quedaban internados, el estado de salud era grave, principalmente del conductor de la motocicleta.



Oficiales de la Policía Federal del Sector Alemán llegaron al lugar de los hechos, así como Preventivos Municipales, quienes tomaron conocimiento de los hechos y arrestaron al conductor del camión repartidor de gas, quien aseguró que le invadieron el carril cuando él circulaba hacia Tierra Blanca.

La motocicleta y el camión repartidor quedaron asegurados y fueron llevados al corralón oficial donde quedaron depositados.



Minutos más tarde del ingreso de los lesionados al Hospital General, se informó a la Fiscalía General y a Peritos Criminalistas que lamentablemente fallecía el conductor de la motocicleta de este accidente José de Jesús Pérez Espejo, el cual debido a las fracturas que presentaba, el personal médico ya no pudo hacer nada al respecto y fallecía, cobrando una víctima este lamentable accidente.



El estado de salud del menor herido es grave y permanece en terapia intensiva, según se informó.



El cuerpo del desafortunado hombre fue llevado al Servicio Médico Forense donde quedó depositado para la necrocirugía de Ley y su identificación oficial ante las oficinas de la Fiscalía General.