Un año del asesinato de Tania Verónica: en Puebla siguen sin dictar sentencia

A más de un año del homicidio de la estudiante veracruzana de la carrera de Sociología de la Benemérita Universidad Autónoma Puebla (BUAP) Tania Verónica Luna, el juez que lleva el caso en el vecino estado todavía no fija sentencia, acusó el padre de la joven, Ramón Verónica.



La mujer fue hallada muerta en septiembre del 2016 en su domicilio ubicado en la colonia Tepeyac, se encontraba amarrada y las primeras investigaciones indicaron que murió por asfixia.



La muerte de Tania, quien contaba con 23 años, fue catalogado como el feminicidio número 62 registrado en Puebla.



El presunto homicida Luis Humberto “N”, se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en Puebla.



Ramón Verónica, padre de Tania, lamentó que el proceso para fijar sentencia al supuesto homicida se ha ido alargando desde un inicio por errores en el proceso, en donde el Juez dio la oportunidad a la defensa del acusado de cambiar de abogado, quien supuestamente no estaba capacitado para enfrentar el caso.



“Esto ha ido atrasando el proceso, en lo que el abogado defensor se puso al corriente pues se llevó su tiempo. Por otro lado, en la Fiscalía han estado moviendo a los fiscales lo que retrasa también el proceso”.



Comentó que cuentan con una “carpeta robusta” que sirve para darle los elementos al juez para que pueda fijar sentencia.



Una vez que en el estado de Puebla se han estado presentando en los últimos meses homicidios en contra de mujeres originarias de Veracruz, como fue el caso de la estudiante Mara Fernanda, Ramón Verónica afirmó que mientras persista la impunidad y no se castigue a los culpables estos hechos se seguirán presentando.



“Mientras que la gente que está haciendo daño se da cuenta que no existe repercusión, que no hay respuesta por parte de las autoridades, lo siguen haciendo. Por lo que necesitamos que la justicia llegue en tiempo y forma de tal manera que los delincuentes ‘le piensen’, pero como el proceso es tardado y engorroso, en el caso de Tania llevamos un año y va muy lento. Damos pie a que esto siga creciendo”.



Por lo que urgió que las autoridades de todos los niveles de gobierno se apliquen más, que se propongan sacar realmente adelante los procesos y además que estas mismas autoridades se han visto superadas, no solo en el estado de Puebla, sino en el Estado de México y por supuesto en Veracruz.