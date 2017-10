Altos sueldos de autoridades de la UV no se tocan, pese a bajo presupuesto Tweet Pese al adeudo que mantiene el Gobierno del Estado con la máxima casa de estudios y el bajo presupuesto destinado, los altos salario de las autoridades universitarias no se reducirán pues están amparados por la Ley Federal del Trabajo Ixtaczoquitlán - 2017-10-18 14:50:27 - Jorge Galindo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO A pesar de que el adeudo que mantiene el Gobierno del Estado con la Universidad Veracruzana es de aproximadamente 900 millones de pesos y que más del 90 por ciento del presupuesto anual de la UV se va en pago de nómina y compras, el salario de la Rectora de un millón 521 mil pesos anuales y de vicerrectores de 971 mil pesos no se toca pues está avalado por la Ley Federal del Trabajo, en la que se habla de salarios no reductibles cuando se mantiene el trabajo para el que fue contratado.





