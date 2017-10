Sicarios queman casas y secuestran a habitantes y policías en Gómez Farías

Unos 200 hombres armados presuntamente pertenecientes al cártel de Sinaloa incursionaron ayer por la tarde en las comunidades La Pinta y Peña Blanca, municipio de Gómez Farías, Chihuahua (cercano de Madera) y en dos horas quemaron tres casas y secuestraron a un número indeterminado de personas, entre ellas tres policías municipales,



Así lo dieron a conocer habitantes y autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes además reportaron al menos 10 asesinatos presuntamente relacionados con el crimen organizado en varias regiones de la entidad gobernada por el panista Javier Corral Jurado, en cuya administración se han perpetrado alrededor de mil 950 asesinatos de este tipo.



La FGE reportó que los pistoleros se desplazaban en unas 50 camionetas e instalaron retenes a la entrada y la salida del municipio serrano de Gómez Farías y de poblados aledaños.



Prendieron fuego a tres viviendas, propiedad, según autoridades, de un sujeto apodado El 32, presunto líder de la organización criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez, rival del de Sinaloa.



En conferencia de prensa, el fiscal de la zona occidente del estado, Jesús Manuel Carrasco Chacón, pidió a los residentes de esa zona no salir de sus viviendas, pues vecinos reportaron en redes sociales varios tiroteos.



Mencionó que agentes de la FGE, así como de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, se trasladaron a la zona atacada, por lo que no descartó enfrentamientos con los criminales.



Carrasco Chacón explicó que los cárteles pelean por el control de los municipios de Uruachi, Madera y Gómez Farías.



Las autoridades educativas suspendieron clases en todas las escuelas de Gómez Farías y Madera.



La profesora Silvia Sáenz Zavala, jefa de servicios educativos en la zona noroeste por el sistema federalizado, informó que no habrá actividades este miércoles.



En redes sociales, vecinos de Gómez Farías reportaron enfrentamientos y el secuestro de policías, situación que no fue corroborada por la FGE.





>> MATAN A 10 Y SECUESTRAN A MENOR



En el municipio de Villa López, en el sur del estado, grupos armados mataron a dos personas, secuestraron a un menor de edad e incendiaron dos vehículos, según la FGE.



El alcalde Miguel Ángel Rodríguez dijo que el ambiente es de temor y zozobra. Las personas ultimadas fueron identificadas como Víctor Joel Armendáriz Acosta y José Ángel Chavarría, de 44 y 40 años de edad, respectivamente.



En Ciudad Juárez, desconocidos asesinaron a tiros a un hombre en las inmediaciones del fraccionamiento San Ángel.



En la colonia La Cañada, también en esa localidad fronteriza, un individuo identificado como Juan Miguel Urbina Ruiz, de 37 años de edad, fue ejecutado fuera de una vivienda



La policía municipal reportó el hallazgo de los cuerpos de dos hombres en una camioneta; tenían huellas de tortura y se presume que fueron asfixiados.



En el municipio serrano de Madera una mujer murió cuando la camioneta en que circulaba quedó en medio del fuego cruzado entre dos vehículos. La víctima fue identificada como Fabiola L. D.



La FGE también informó que tres personas fueron asesinadas en el municipio de Cuauhtémoc. En el ataque un joven de 21 años resultó gravemente herido.





