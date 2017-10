Por lluvias, modifican servicio de recolección de basura en Papantla

Por las lluvias y riesgos de deslaves en carreteras, el Ayuntamiento modificó algunas rutas de la recolección de basura en las comunidades, informó el director municipal de Limpia Pública, Roberto Jiménez Vázquez.



En las partes altas de la ciudad, el camión no accede a esos sectores poblacionales, pero el gobierno local dispuso de vehículos ligeros para recoger y transportar los bolsas que contienen desechos sólidos urbanos de los domicilios.



Esos lugares representan un alto riesgo para los empleados y los choferes de los camiones del Ayuntamiento debido a que las calles son intransitables y además de que podrían suceder un derrumbe de tierra mientras los empleados realizan el trabajo.



"Esta semana se dio la orden de que no subieran a las zonas altas porque hay riesgos causados por la lluvia, por un deslave o que se deslice la camioneta por el peso. Pero le hemos pedido el apoyo a los ciudadanos para que bajen su basura a una zona accesible para el camión, y con ello, evitar que se acumulen los desperdicios", refirió el funcionario.



El Cerro de la Jarana, El Pino ubicado entre la avenida 20 de Noviembre y Nezahualcóyotl, así como en las inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), son algunas de las áreas complicadas para el personal de limpia pública.



Mientras que en las localidades con mayor número de habitantes solo reciben el servicio una vez por semana. En Carrizal, Volador y Adolfo Ruiz Cortines acuden los días miércoles, en Agua Dulce los viernes y en el caso de Pueblillo, asisten cada domingo. Y en las zonas rurales con menos población, les recolectan la basura cada 15 días.



Pero los cambios no alteran los horarios y días para las 49 rutas que existen enla ciudad, y tampoco afectan a los 158 mil habitantes que cuentan con este servicio, insistió Roberto Jiménez Vázquez.