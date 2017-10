Construcción de gasolina inconforma vecinos de Papantla

Las familias del Centro de Papantla están inconformes por la construcción de una gasolinera que autorizó el Ayuntamiento instalarla entre las viviendas.



Los vecinos han comenzado a reunirse por las tardes para recolectar firmas y elaborar un oficio con el que exigirán que la obra sea reubicada a un terreno donde no existan domicilios. "Tenemos miedo a que surja una explosión y arrase con todos nosotros y nuestros hijos", narró una de las vecinas mientras salía de su domicilio.



Desde hace una semana, la empresa "Corporativo Mexigas" comenzó las maniobras de limpieza y excavación en el predio ubicado entre las calles Cuauhtémoc y la carretera Salida a Gutiérrez Zamora en el barrio Santa Cruz, situada en la zona céntrica de Papantla.



Por los riesgos que representa, los lugareños comenzaron a organizarse para conformar un comité vecinal que recabará información de las inconformidades y exigirle al gobierno municipal, cancele el permiso y la construcción de la gasolinera.



La creación del establecimiento de venta de combustible mantiene inconformes a los vecinos de las calles Abasolo, Enríquez y Palma. En caso de que no les solucionen, también planean bloquear accesos para presionar a las autoridades locales a fin de que no se concrete ese proyecto.



De acuerdo con comentarios de la dirección de Desarrollo Urbano de Papantla, el permiso y las negociaciones entre el Ayuntamiento y el empresario, fueron hechos por el actual Secretario, Octavio Tremari Gaya.