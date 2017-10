Sedesol y PC de Veracruz, con posible quebranto por 213 mdp

Posible daño patrimonial por cerca de 213 millones de pesos detectó el Orfis a las Secretarías de Desarrollo Social y Protección Civil para el ejercicio fiscal de 2016.



El Orfis detectó en Sedesol un daño patrimonial de 184. 6 millones de pesos, de operaciones financieras con varias empresas no localizadas: Comercializadora Alifresh SA de CV, Bloques2DM SA de CV, Lourdes Toto Mazaba, Constructora Rivera Sánchez SA de CV, Importadora Denylk SA de CV, Lucencia Lorenzo Ríos, Bertha Mariana González.



Asimismo, se pagaron recursos del programa Adelante por más de 3 millones de pesos para adeudos que ya habían sido pagados en los ejercicios 2013 y 2014.



Asimismo, se detectó la falta de información sobre bienes y servicios otorgados y contratistas por un monto de más de 142 millones de pesos.



También pagos a proveedores y prestadores de servicios por 37 millones de pesos, sin soporte documental sobre los contratos firmados.





DAÑO PATRIMONIAL DE 28 MDP EN PC



El Orfis determinó un presunto daño patrimonial de 28 millones de pesos en Protección Civil, principalmente por la adquisición de bienes que no se demostró que llegarán hasta sus beneficiarios.



No existe soporte documental que valide el cumplimiento de la obligación.



Los bienes fueron adquiridos a la empresa Corporativo Logistico Comercializador SA de CV, por un monto de tres millones de pesos y al Corporativo Administrativo Piraya por la cantidad de 24 milones de pesos.