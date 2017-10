Retenes de Coatzacoalcos sólo sirven para sancionar a taxistas, mientras aumenta la delincuencia

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-18-01:25:16 Coatzacoalcos

Taxistas de Coatzacoalcos se quejan de la falta de sensibilidad que tienen las autoridades al frente de los retenes, quienes en vez de resguardar su seguridad, buscan cualquier pretexto para sancionarlos y aplicarles multas muy altas, mientras son víctimas de la delincuencia.



Entrevistados por Imagen del Golfo, varios trabajadores del volante, quienes pidieron guardar su anonimato y número de unidades por aquello de las represalias, dijeron que el taxista está siendo tratado como delincuente en los operativos que realizan las autoridades de Transporte Público y Seguridad Pública, ya que sus revisiones tienen el fin recaudatorio en lugar de resguardar la seguridad del conductor.



“Nosotros no estamos en contra de que se revise la unidad, sabemos que eso nos puede salvar nuestra vida, en lo que no estamos de acuerdo es que en vez de revisar nuestro vehículo, busquen algún detalle para sacarte dinero, en mi caso no traía puesta la torreta, el viento me la tiró, es más no sé donde quedó, le explique al oficial que le dicen ‘El Muñeco’, quien hizo caso omiso de mis explicaciones, la verdad no me moché y me aplicó una multa de mil 600 pesos, no traía ni la cuenta del día, tuve que pedir prestado, pague 800 pesos para aprovechar el 50 por ciento de descuento, no revisan la unidad se van sobre el chofer y bajan el pasaje”, dijo un trabajador del volante.



La situación que vive el taxistas es muy crítica, la mayoría salen de sus casa rogándole a Dios poder regresar, porque Coatzacoalcos se ha convertido en los últimos años en la segunda ciudad más peligrosa del país, destacó.



Fuentes del gremio del volante indicaron que todos los días roban un carro del servicio público, choferes encajuelados, asaltados y en muchas ocasiones han perdido la vida.



“Estamos a favor que se hagan los operativos, no estamos de acuerdo que nos sigan extorsionando en los puntos de revisión, queremos que el mando único, nos cuide y garantice la seguridad de nosotros los que trabajamos en el volante, basta de pretexto para reventarnos, ahorita lo que estamos haciendo la mayoría, es evitar los retenes, porque sabemos que ahí no se escapa uno de que se nos aplique una multas, mochada o extorsión, las autoridades llámese como se llamen, nos tienen con el pie en el cuello, los taxistas tememos familias que mantener, pónganse un poquito en nuestro lugar, diariamente arriesgamos la vida, pedimos que nos traten con respeto, no somos delincuentes”, expresó el chofer.



Señalaron que la inseguridad ha bajado más del cincuenta por ciento del pasaje.

Los entrevistados mencionaron que las colonias más inseguras de la ciudad son López Mateos, Veracruz, Lomas de Barrillas, San Silverio y Manantial.



Por último, indicaron que después del reordenamiento vehicular que acaba de finalizar, tienen entendido que próximamente mandarán la orden para que choferes se realicen un antidoping, revista vehicular, y lo que se le ocurra al Gobierno del Estado para seguir apretando y sangrando al gremio de taxistas.