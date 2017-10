Exige PT que gobierno veracruzano precise monto de deuda

El Partido del Trabajo (PT) exigió que el gobierno estatal informe con transparencia los números reales a los que asciende la deuda pública de la entidad.



En conferencia de prensa, el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, enfatizó que el gobierno encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linarez, debe puntualizar "con bases sólidas, motivadas y fundadas, a cuánto asciende la deuda pública del Estado".



Asimismo, acentuó, la actual administración debe desglosar el monto incrementado durante su gobierno, así como el plazo en el cual se pretende reestructurar la deuda a través de bancos, según la propuesta que existe.

Y es que deploró, "resulta inadmisible la opacidad con que actúa en ese tema el Congreso del Estado".



El petista hizo hincapié en que a la par, el gobierno estatal debe precisar si exfuncionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) están siendo o no investigados por daño patrimonial.



Esto en relación, refirió a que " se dice que el actual Secretario está protegiendo al ex titular de esa dependencia que ejerció durante el gobierno Duartista. No es creíble que sólo a partir del año 2016 pueda existir daño patrimonial en la SEV, con frecuencia nos enteramos de nuevos desfalcos a las arcas del estado, lo que incrementa los montos sustraídos; pero vemos que son muy pocos los que actualmente están procesados por lo que creemos que estos tratan de evadir la Justicia".