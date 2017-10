En Soteapan los fuertes vientos dañan cultivos de maíz

Mirna Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-17-23:24:12 Soteapan En Soteapan los fuertes vientos del norte están causando destrozos

Las fuertes rachas de viento que se presentaron como efecto del Frente Frío número 5, desde la tarde de este lunes y martes, provocó la afectación de cultivos principalmente de maíz en diferentes localidades del municipio.



Lo anterior fue declarado por el director de Fomento Agropecuario, Abraham Ramírez Hernández, quien abundó que hoy mismo iniciará un recorrido por las localidades para conocer el grado de afectación, pues hasta ahora no han acudido los agentes municipales y comisariados ejidales a presentar el reporte de daños.



Dijo que al trasladarse a esta cabecera municipal, en el trayecto de la localidad de Morelos hasta Soteapan se percató de las plantas de maíz caídas, como consecuencia de los fuertes vientos del norte que iniciaron la tarde del lunes y que recrudecieron por la noche de ese mismo día.



Dijo que los que estaban por cosechar podrán recuperar parte de su producción, sin embargo esto será imposible con los dueños de cultivos que estaban "eloteando", que son los más afectados.



Lamentó que la mayoría de los productores del municipio no hayan entrado a algún programa de aseguramiento propuesto por el actual gobierno, pues no podrán recuperar nada de la inversión.



Abraham Ramírez dijo que en Soteapan son 5 mil productores registrados en el padrón con una superficie cultivada de 5 mil hectáreas, pero de ese total solo mil 250 adquirieron un seguro agrícola, protegiendo mil 100 hectáreas, ante cualquier siniestro.