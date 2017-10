Por falta de maestros mantienen tomada secundaria en Villa Cuichapa

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-10-17-23:12:55 Moloacán Los padres de familia mantiene tomada la secundaria a la espera que las autoridades educativas les den una pronta respuesta a su petición para que sea cubierto el horario escolar

Al no haber una solución al problema de la falta de maestros, padres de familia por segundo día consecutivo mantienen tomada la secundaria Dr. Alfonso G. Alarcón en Villa Cuichapa, municipio de Moloacán; esperando una respuesta favorable por parte de las autoridades educativas.



Comprendiendo que esto puede agudizar la situación que vienen viviendo sus hijos al llevar un año aproximadamente sin que sus horarios de clases sea cubierto totalmente, dijeron que, es preferible que estén en sus casas bajo su responsabilidad que en una escuela, que no cuenta con maestros quedando expuestos a sufrir un accidente.



Elías Antonio Hernández dijo que, están a la espera que surjan los nombramientos de las propuestas hechas anteriormente de los maestros que cubrirán las 145 horas a la semana que están quedando libres, pero hasta el momento les han informado las autoridades superiores que están trabajando en ello.



Esperan que la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV), al realizar los respectivos tramites aprueben las propuestas para que a la brevedad las actividades académicas en el plantel sean reanudadas.



Al estar decididos a permanecer a las afueras del plantel hasta que su exigencia sea atendida, los padres de familia colocaron una lona para protegerse de las inclemencias del tiempo, así también obtuvieron sillas para esperar de una forma más “cómoda” la solución que la SEV les dará.



Hay que mencionar que algunas personas mostraron apoyo a los manifestantes llevándoles alimentos y bebidas y es que muchos señalaron que la base de la sociedad es la educación, la cual hasta el día de hoy no está siendo de calidad en aquella localidad, además que, no se ve reflejado el buen resultado de una afamada Reforma Educativa.