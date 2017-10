Habilitan mastógrafo en clínicas del IMSS de Coatzacoalcos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-17-17:46:59 Coatzacoalcos El mastógrafo del IMSS estará durante la semana en varias clínicas.+

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a todas las mujeres para practicar mensualmente la autoexploración de sus senos, lo que permitirá identificar de manera pronta cualquier señal o síntoma de cáncer de mama. Debe iniciarse desde la primera menstruación.



La directora de la Unidad de Medicina Familiar número 60, Claudia de los Santos Solís recordó que además las mujeres mayores de 40 años deberán realizarse la mastografía, para ello el IMSS pone a disposición de la población derechohabiente la unidad móvil a partir de las 8 de la mañana y hasta las 18 horas.



Para el 17 de octubre estará en la UMF 60 ubicada en Rancho Alegre 1, el 18 de octubre en el Hospital General de Zona 36, así como el 19 y 20 de octubre en la clínica 67 de la colonia Puerto México. Se estará atendiendo a la población usuaria sin importar que pertenezca o no a esa unidad.



Es importante que la mujer acuda sin desodorante, crema o perfume; si tiene antecedentes familiares o algún signo de alerta es importante que acuda aun cuando no tenga 40 años; si ya tiene dos años que se realizó la mastografía es tiempo de volvérsela a realizar.



Reyes Martínez recordó los síntomas de alerta son bultos o huecos en las mamas, bolitas en la axila, hundimiento de pezón, cambio de tamaño o forma de pecho, secreción de líquido por el pezón, piel con aspecto de cáscara de naranja.



Las mujeres con riesgo de desarrollar cáncer de mama son quienes tienen antecedentes familiares (madre, hermanas), inicio de menstruación antes de las 12 años o menopausia después de los 52 años, no tener hijos, primer embarazo después de los 30 años, no haber dado lactancia, tener una alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra, dieta rica en grasas, obesidad, sedentarismo, así como consumir alcohol y tabaquismo.



Finalmente recordó que aun cuando la mayor incidencia es de mujeres, los varones también pueden presentar cáncer de mama, ellos también deberán de autoexplorarse.