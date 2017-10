TEPJF emitirá fallo sobre exconsejero del OPLE la siguiente semana

A 14 días que arranque el proceso electoral local 2017-2018, el Organismo Público Electoral (OPLE) en Veracruz se encuentra incompleto, una vez que fue removido el consejero Jorge Hernández y Hernández.



En este sentido el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) José Roberto Ruiz Saldaña, informó que a más tardar la próxima semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá que emitir un fallo, una vez que el consejero presentó una apelación ante este órgano jurisdiccional.



En entrevista vía telefónica, el funcionario electoral expresó que una vez que el TEPJF emita el fallo, si es favorable a la decisión del INE, entonces emitirán una “convocatoria exprés” para elegir al sustituto de Jorge Hernández, si es en contra entonces de manera inmediata tendrá que volver a asumir funciones el por ahora exconsejero.



Es de recordar que el pasado mes de julio, el INE removió al consejero Jorge Hernández y Hernández del Organismo Público Local Electoral por no haberse excusado del proceso de selección y designación de Nancy Popo Pale como secretaria del Consejo Distrital 18 del organismo.



La designada había sido esposa de su hermano (aunque separada de él), por lo que “existía un impedimento en razón de la existencia de un vínculo de parentesco en segundo grado colateral por afinidad” y esa irregularidad ocurrió desde el 24 de noviembre de 2015 en que se entregaron los expedientes de los aspirantes al cargo, al 9 de enero de 2016 en que se emitió el acuerdo de designación.



Jorge Hernández presentó una apelación ante el TEPJF, mismo que se encuentra en análisis de los magistrados electorales quienes tendrán que resolver a más tardar la próxima semana, una vez que el 1 de noviembre arranca el proceso electoral en Veracruz, para la elección de gobernador y diputados locales.



“Está pendiente que resuelvan la impugnación del consejero Jorge Hernández, quien se inconformó por la resolución que hicimos, por lo que estamos a la espera que emita el fallo correspondiente el tribunal federal”.



Si les da la razón el TEPJF entonces tendrán que emitir la convocatoria para esa vacante en lo inmediato. De no ser así se tendría que incorporar de manera inmediata el exconsejero Jorge Hernández a sus funciones dentro del Organismo Público local electoral una vez que está por iniciar el proceso local.



“Si el Tribunal falla a favor de la resolución del INE entonces emitiremos una convocatoria con tiempos muy breves y no nos tardaríamos en elegir al consejero. Ya hemos pasado por procesos similares de elección de consejeros como en el caso de Chiapas.



El consejero Ruiz Saldaña recordó que a nivel federal el proceso arrancó el pasado 8 de septiembre, en este sentido mencionó que ante el INE 86 ciudadanos manifestaron su interés por contender por la presidencia de la república por la vía independiente, de los cuales siete son mujeres y 79 hombres.



El funcionario electoral dijo que de este número 40 cumplieron con los requisitos, 38 están por definir y ocho de ellos no cumplieron con los requisitos necesarios, por lo tanto se les negó el registro.



Explicó que este lunes arrancó la recolección de firmas por parte de los aspirantes a la candidatura presidencial por la vía independiente.



Reconoció que estos 86 ciudadanos interesados en contender por la vía independiente, de los cuales 40 ya iniciaron con la recolección de firmas.



Destacó que solamente podrán recabar firmas de una sola persona, por lo que si generan más de una firma será canalizada a quien haya presentado primero la rúbrica.



Finalmente explicó que contarán con una aplicación digital vía teléfono celular para recabar las firmas de apoyo, además de que solamente en casos que lo haya solicitado el propio aspirante y por las condiciones geográficas y de conectividad serán vía copia fotostáticas de la credencial de elector.