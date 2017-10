CD9 recibe disco de oro gracias a 'Punto 5'

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-17-17:27:40 Redacción

El grupo juvenil CD9 recibió de representantes de su disquera un disco de oro por las altas ventas de su más reciente EP "Punto 5", con el que se arriesgó a probar con un ritmo más urbano.



"Seguramente es el principio de muchas más cosas que nos faltan con este proyecto, así que muchas felicidades chicos. Ya son muchos discos de oro que han ganado, pero este es el primero de este último disco", dijeron los representantes de Sony a la banda en conferencia de prensa.



Por su parte los chavos de la agrupación expresaron que "nos emociona mucho siempre estar en esta situación. Que nos premien por la venta de más de treinta mil discos es algo que nos honra muchísimo".



Con el álbum "Punto 5" los integrantes de la agrupación se atrevieron a hacer una transición del género pop al urbano, por lo qu no sabían qué esperar.



"Empezamos a grabar géneros urbanos, de los que teníamos muchísima intriga… Y una vez que sacamos las canciones no sabes el miedo que teníamos de ver si la gente lo iba a aceptar, pero gracias a todos los fans desde que salió el EP se ha agotado en varias tiendas", comentaron.



Agregaron que les da cierto alivio "porque quiere decir que la gente te quiere a pesar de los cambios o transiciones que vas teniendo y la verdad que sí estamos bastante agradecidos, porque tuvo tanto éxito a pesar de que no es el álbum entero.



"Y pues esperen lo demás porque va a ser un complemento bastante padre, variado, no sólo nos vamos a enfocar en el urbano, para que suene muy distinto".



Los integrantes de CD9 también anunciaron que el 12 de enero de 2018 se presentarán en el Auditorio Nacional con su "Modo avión tour", del que iniciará la venta de boletaje el próximo 26 de octubre y con el que visitarán varios puntos de la República Mexicana y el extranjero.



