Buscan artistas veracruzanas para Carnaval 2019

2017-10-17

“Encantado que pudiera ser reina tanto Yuri como Anita, esperamos que en el de los 500 años nuestra artista de Coatzacoalcos... Salma Hayek ojalá le interesara para los 500 años... sería un gran honor y una proyección internacional”.



Señaló que al cierre de la convocatoria no se registró ningún personaje del medio artistico, en ese sentido comentó que un artista tuvo la intención de inscribirse pero al final no lo hizo y sólo participará en el elenco de artistas del Carnaval y en carro alegórico, aclaró que no diría su nombre hasta que la fecha se acerque.



Agregó que el comité de Carnaval propondrá a Yuri y a Ana de la Reguera ser invitadas de honor del Carnaval 2018.