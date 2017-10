Golden State contra el mundo; inicia campaña de la NBA

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-17-16:57:11 Estados Unidos

En los pasados 30 años han habido ocho equipos que han podido repetir como campeones y algunos hasta por tres años consecutivos.



En ese grupo estuvieron los Lakers de Los Ángeles de ‘Magic’ Johnson en el 1987 y 1988, los ‘Bad Boys’ de los Pistons de Detroit encabezados por Isiah Thomas en 1989 y 1990, los afamados Bulls de Chicago de Michael Jordan y Scottie Pippen con dos trifectas (1991-1993 y 1996-1998), los Rockets de Houston de Hakeem Olajuwon entre medio de los Bulls durante el primer retiro de Jordan (1994 y 1995), la trifecta de títulos de los Lakers con la dupla de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant entre 2000-2002, los dos campeonatos de los Lakers con Bryant en la era post-O’Neal en el 2009 y 2010 y los dos cetros del Heat de Miami con el trío de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh en 2012 y 2013.



Así que con unos Warriors de Golden State que han promediado 69 victorias en las pasadas tres temporada y que regresan con el núcleo campeón de la pasada campaña levemente mejorado no es descabellado darlos como favoritos para repetir como monarcas este año.



Hoy abre la temporada 2017-11 con dos partidos interesantes. Los Warriors saldrán al tabloncillo para enfrentar a la dupla de Chris Paul y James Harden, de Houston. En el otro partido de la jornada, LeBron James y los Cavaliers de Cleveland chocarán ante Kyrie Irving y los Celtics de Boston.



De hecho, un ‘back to back’ es lo único que le falta a esta franquicia de los Warriors, pues han ganado en dos de los pasados tres años. Su prueba de fuego es poder lograrlo en años consecutivos.



Claro, eso en el papel luce más fácil decirlo que hacerlo, particularmente con varias gerencias de equipos de NBA bastante activas durante el verano para poder competir con los Warriors y tratar de desbancarlos.



Entre ellos estuvieron los subcampeones Cavaliers, que reunieron a Wade con James y montaron un banco más sólido.



Además, los Spurs de San Antonio repiten su plantilla contendora y agregaron al versátil delantero Rudy Gay, el Thunder de Oklahoma City colocó al lado del Jugador Más Valioso de la pasada campaña Russell Westbrook a los ‘All-Stars’ Carmelo Anthony y Paul George, los Celtics de Boston sumaron a Kyrie Irving y a Gordon Hayward, los Timberwolves de Minnesota añadieron a su prometedor plantel a Jimmy Butler y a Jeff Teague, los Nuggets de Denver deben tener una de las líneas frontales más dominantes tras añadir a Paul Millsap y los Rockets de Houston se hicieron de Chris Paul.



En fin, los Warriors tendrán un camino más pedregoso que el que tuvieron la pasada campaña para tratar de repetir como líderes absolutos del standing y hasta como monarcas este año -especialmente con una Conferencia Oeste mucho más competitiva – pero no imposible. Talento de sobra tienen para dar cátedra nuevamente.