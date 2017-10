Veracruzanos de 3 municipios inician ‘cruzada’ contra gasoducto de Xalapa

Este lunes vecinos de Coatepec, Emiliano Zapata y Xalapa, iniciaron un movimiento de resistencia en contra del gasoducto, adelantando que recurrirán a todas las acciones legales para frenar la obra.



Criticaron que la empresa Gas Natural del Noroeste instale un gasoducto en dichos municipios, pero las autoridades ni siquiera hayan informado a la población.



Inconformes con dicho proyecto anunciaron una serie de pláticas y jornadas para informar a la población sobre los riesgos que representa la instalación de ese tipo de tubería en la zona, así como las acciones irregulares que la empresa ha realizado.



Cabe recordar que recientemente se comprobó que Gas Natural del Noroeste intentó aprovechar la construcción de la carretera Xalapa-Coatepec para instalar tubería, lo que fue evidenciado por ciudadanos y reconocido por el gobierno del Estado, que se deslindó del hecho a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.



Al respecto, Mario Rivera Texón, vecino de La Orduña, refirió que debido a la falta de información por parte de las autoridades se busca alertar a la gente para que más se unan contra el proyecto gasoducto.



"Las autoridades no quieren informar, mucha gente no sabía que existía este proyecto y del peligro que esto representa para la población", opinó.



Sostuvo que el objetivo principal de los ciudadanos unidos es que las autoridades del Estado y los tres municipios involucrados cancelen inmediatamente la obra de forma definitiva.



Además, los asistentes a la reunión para integrar el frente unido contra el gasoducto se dijeron inconformes por la acción de las autoridades estatales quienes aunque impidieron la colocación de tubería, no cancelaron dicha obra de forma permanente, por lo que temen que los trabajos se reactiven en cualquier momento.



Finalmente, señalaron que su movimiento incluye jornadas de información, volanteo con información sobre los inconvenientes del proyecto y si es necesario, manifestaciones en plazas públicas.



Por su parte, Francisco Berlín Valenzuela, Director de Área de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Xalapa, dijo que sí se puede frenar el proyecto de la instalación del Gasoducto, pues las autoridades no deben de actuar a espaldas de la gente.



Sin embargo, subrayó que se necesita la promoción de acciones legales y sociales, pues la ciudadanía debe de tener la última palabra en este tipo de obras.



"La población tiene la palabra como siempre, pero es importante que se informe, que conozca lo que esto puede significar y que actúe en consecuencia. Nosotros solamente lanzamos una voz de alerta para que se tengan elementos para manifestarse", refirió.



Consideró que las autoridades han estado incurriendo en acciones irregulares, ya que se dieron los permisos para el proyecto sin consultar a los ciudadanos.



Igualmente criticó que no se haya realizado un referéndum y que empresas importantes en la zona ya tengan instalados contenedores de más de 150 mil litros para el gas natural que llegaría con el gasoducto.



"La obra es buena mientras no explote, esa energía ‘buena’ ha causado tantas muertes, solo basta con entrar a internet en explosiones por gas natural y te sorprendes de lo que eso ha significado para muchos lugares y de enormes desgracias que ha causado".



Berlín Valenzuela consideró que la instalación del Gasoducto es una bomba de tiempo suficiente para causar graves daños a Coatepec.



El foro en donde se conformó un frente unido contra la obra también contó con la asistencia del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, exfuncionarios, así como de algunos de los próximos funcionarios de Coatepec y Emiliano Zapata.



Rodríguez Herrero acusó que el propósito real de la empresa Gas del Noreste es llevar este combustible no solo a una zona industrial, sino a los domicilios cercanos a donde pasaría el gasoducto.



"Nos estamos oponiendo a una serie de mega proyectos que se quieren instalar en nuestra región, el gasoducto es un proyecto que no solamente pretende llevar este combustible a una zona industrial sino a los domicilios de la población, ese es el propósito del Gasoducto, por eso quieren cruzar por las calles de Xalapa, de Coatepec y Emiliano Zapata".



En su participación en la reunión informativa subrayó que su Gobierno buscará que Xalapa esté libre del gas natural.



Adelantó que la empresa acudirá a aspectos que aprobó la Reforma Energética y a despachos de abogados para comenzar la construcción, pero por su parte también recurrirán a todas las acciones legales que estén disponibles.



"La empresa va a acudir a la corrupción, para poder doblar a las instituciones que de una manera u otra son responsables de que haya justicia".



Ante este panorama, señaló que es necesario estar informado y rechazar estas iniciativas, pues agregó que el Poder Judicial, Legislativo y las autoridades locales, tienen que responder a la ciudadanía defendiendo la seguridad y un futuro sustentable.