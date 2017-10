Busca IVEA impulsar educación de adolescentes

Una buena aceptación entre la población es la que ha tenido el programa 10-14, ya que permite a adolescentes de estas edades que por algún motivo no han podido cursar su educación primaria para que la concluyan, señaló Andrés Sánchez Reyes, coordinador regional del IVEA.



Destacó que son varios los motivos que pueden orillar a un menor a no culminar o cursar su educación primaria, como la desintegración familiar, la falta de recursos y hasta alguna enfermedad o accidente que los hace dejar los estudios.



Sin embargo, para quienes están en esa situación, es importante que conozcan que el IVEA ofrece esa opción y que es un sistema totalmente gratuito que ofrece sus servicios a la población.



Recordó que este instituto atiende también a todas las personas a partir de los 15 años que desean concluir su educación básica o alfabetizarse, acción para lo que se apoyan en autoridades municipales e instituciones.



Mencionó que actualmente se encuentran trabajando con organismos empresariales para captar a la población que requiere de esta atención.



“Hay personas que quieren terminar sus estudios porque en su momento no pudieron hacerlo por alguna razón y aquí pueden terminar su primaria o secundaria o bien aprender a leer y escribir”, resaltó.



Sánchez Reyes destacó que la persona de mayor edad que se atiende es una de 84 años del municipio de Acultzingo.



Destacó que el aprender a leer y escribir les abre el mundo a las personas, les cambia la vida, y así lo han expresado quienes han podido alfabetizarse, de igual forma, quienes logran concluir su educación básica se enfrentan a la vida con mejores herramientas.



El coordinador regional del IVEA remarcó que la instrucción del gobernador Miguel Ángel Yunes es apoyar a toda la gente que tiene deseos de superación y que de esta forma pueden dar un paso más adelante en sus sueños y metas.