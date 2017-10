Interjet se queda en el Aeropuerto del Sur de Veracruz, confirma Rocío Nahle Tweet La diputada federal Rocío Nahle García aseguró que la línea aérea Interjet no se va del aeropuerto de Canticas, como se había anunciado, luego de pláticas que sostuvo con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Coatzacoalcos - 2017-10-16 20:34:18 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-17-01:35:06 Coatzacoalcos Rocío Nahle García, diputada federal por MORENA La diputada federal Rocío Nahle García aseguró que la línea aérea Interjet no se va del aeropuerto de Canticas, como se había anunciado, luego de pláticas que sostuvo con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).



Indicó que el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar Raúl Callejo Silva, le confirmó que Interjet continuará prestando el servicio en la zona sur y que la compañía analiza cancelaciones en otras ciudades del país.



Comentó que no se puede entender cómo se pretende impulsar las Zonas Económicas Especiales y por otro, se estén cancelando servicios tan importantes como una ruta aérea.



Mencionó que el próximo fin de semana estará en la zona sur el funcionario de la SCT, quien conocerá las condiciones que guardan las vías de comunicación en las zona sur. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario