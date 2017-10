Grupo Roma adeuda más de 170 millones a Conagua en 3 municipios de Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-16-23:24:44 Coatzacoalcos Este es el fraccionamiento Los Mangos, en el municipio de Cosoleacaque, donde el Grupo Roma mantiene adeudos pendientes con la Conagua.

El Grupo Roma Stronger, empresa dedicada a la construcción de viviendas de interés social en Coatzacoalcos y varios municipios del estado de Veracruz, mantiene hasta la fecha una deuda por más 170 millones de pesos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de los fraccionamientos Los Mangos, San Pedro Mártir (Cosoleacaque), Laguna Honda (Naolinco), y La Balsa (Emiliano Zapata).



Imagen del Golfo tiene en su poder documento que avalan los números de concesiones, monto de la deuda y números rojos que mantiene Rolando Fernández Fernández, director general del Grupo Roma Stronger; en el ejercicio 2012-2015 por un monto total de $174, 604,672.56 (Ciento setenta y cuatro millones seiscientos cuatro mil seiscientos setenta y dos pesos con cincuenta y seis centavos) mismos que no ha pagado a la Conagua.



A continuación los números de concesiones que adeuda la empresa Roma Stronger, S.A de C.V, a CONAGUA.



Concesión número 10VER137243/29EMOC13, que autoriza la descarga de aguas residuales al río el Naranjito por un volumen de 1,009,152 M3 en la localidad de San Pedro Mártir, municipio de Cosoleacaque, por el fraccionamiento de Lomas de San Agustín.



Concesión número 10VER13204/EMOC11, permite descargar aguas residuales a un arrollo de la zona, por un volumen de más de 477 mil 106 metros cúbicos que genera el fraccionamiento Los Mangos, del municipio de Cosoleacaque.



Título de concesión número 10VER137203/29ERO11, que les permite descargar aguas residuales al río Naolinco por un volumen de más de 730 mil 058 metros cúbicos, localizado en laguna honda y cafetal.



Título número 10VER134503/28EPOC08, que permite descargar aguas residuales al arrollo por un volumen de 243 mil 090 metros cúbicos, localizado en el municipio de Emiliano Zapata.



La empresa Roma Stronger, no cumplió con sus pagos y obligaciones fiscales derivadas por el uso y aprovechamiento de las aguas nacionales subterráneas, compromiso que adquirió con la Comisión Nacional del Agua, bajo los títulos antes mencionados, generándose hasta la fecha un pasivo que asciende a 174 millones 604 mil 672 pesos.



Fuentes dentro de la Conagua indicaron que a pesar de los requerimientos y acercamiento que se han hecho con el director general del ‘Grupo Roma Stronger’ para solicitarle que realice el pronto pago de su exorbitante deuda, éste ha hecho caso omiso a las notificaciones, dejando rezagada y casi perdida su cuenta hasta que lleguen las próximas elecciones o alguno de esos político de buen corazón que nunca faltan, que lo exonere y lo ayude a salir bien librado de su millonaria deuda.



El Grupo Roma, no es la primera vez que se encuentra en el ojo del huracán, en 2016 el ayuntamiento de Cosoleacaque, clausuró en su momento la obra del fraccionamiento Los Mangos, por no contar con los permisos en regla del uso de suelo y por las diversas quejas de los vecinos que se manifestaron por la falta de drenaje y servicios básicos con las que no contaban sus viviendas.



El ayuntamiento de Coatzacoalcos, en el 2012, clausuró varias construcciones de los Fernández en el poniente de la ciudad, así como su torre frente al malecón, en ese mismo año se construyó el fraccionamiento Santa Martha, lugar que se ha convertido en una pesadilla para la mayoría de las familias que habitan ahí; el conjunto habitacional tiene cuatro mil 300 departamentos que en menos de dos años comenzaron a aparecer las fallas como cuarteaduras, goteras, filtraciones, tuberías tapadas, drenajes colapsados, sin tinacos de almacenamiento de agua y un sinnúmero de anomalías que hasta la fecha sufren a los que compararon su hogar dulce hogar.



Buscamos a Rolando Fernández Fernández, en sus oficinas de la colonia Playasol, para que nos diera su opinión con respecto al adeudo millonario que mantiene su empresa con Conagua, de entrada nos atendió amablemente una recepcionista y minutos después hablamos vía telefónica con su secretaria particular, quien dijo a Imagen del Golfo lo siguiente: “El señor no la puede recibir, no sé cuándo podría, no tiene fecha, nosotros le llamamos, hasta nuevo aviso”.