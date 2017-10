Compañías se niegan a contratar obreros de Moloacán

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-10-16-23:19:02 Moloacán Impidieron el paso de unidades con el fin de que su líder tome acuerdos con estas, de lo contrario no les permitirán hacer su trabajo Inconformes se encuentran agremiados al sindicato Mártires de Chicago, ya que las compañías subcontratadas por Lifting de México al arribo al municipio no los están tomando en cuenta, al contratar personal procedente de otros puntos del estado e incluso de la república.



Por ello este lunes detuvieron la marcha de unidades de una compañía para exigir que la mano de obra local sea contratada para las labores que se realizan en el municipio que involucra la reparación y perforación de pozos petroleros, así como la rehabilitación de instalaciones antes de Pemex.



Los agremiados se dijeron capaces de cumplir distintas funciones en las labores antes mencionadas por ello a través de su líder Alvino Luis Jiménez esperan que las compañías empiecen a contratarlos.



Reconocieron que las empresas traen personal especializado, por ello la mano de obra local puede ser utilizada para realizar otras funciones como membraneros, vigilantes, limpieza, entre otros, sin embargo estos puestos no están siendo respetados, al ser ocupados por trabajadores procedentes de otros municipios.



“Nosotros también comemos, por eso es que tenemos que hacer algo al respecto, no es posible que venga gente de otros municipios a llevarse el pan de nuestras familias”, señalaron los inconformes.



Ante la acción de los agremiados que se dio en el entronque de la localidad Tlacuilolapan acudió la policía municipal, sin embargo estos nada pudieron hacer por tratarse de un tema laboral en el que además nadie estaba resultando agredido física ni verbalmente.



Supuestamente los representantes de las compañías previo a su llegada entregaron dinero en efectivo a unas personas para que puedan trabajar de la forma que más les convenga en el municipio, sin embargo los integrantes de la citado sindicato están decididos a no permitirles que realicen ninguna actividad si la mano de obra local no es tomada en cuenta.



“Llevamos mucho tiempo esperando el empleo, las compañías ya comenzaron a entrar, pero ahora estas porque se pusieron de acuerdo con otros vienen a querer hacer lo que quieran, pero no se los permitiremos, ya que nosotros también tenemos hambre y nos tienen que dar chamba”, dijeron.



El líder Alvino Luis Jiménez sostendría el dialogo con personal de la compañías para tomar acuerdos acerca de la contratación del personal, para lo cual debe ser tomado en cuenta principalmente los locales, ya que de otro modo no les permitirán que realicen sus labores.