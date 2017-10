Veracruz, arriba de la media nacional en rezago alimentario

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Veracruz se encuentra por arriba de la media nacional en rezago alimentario, pues mientras que a nivel nacional es del 20 por ciento en Veracruz es del 23 por ciento, reveló la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesol), Indira de Jesús Rosales San Román.



Al ser cuestionada sobre los datos de desnutrición infantil se negó a precisarlos, y refirió que ante ello se reactivaron los desayunos escolares.



Agregó que el programa “Veracruz Comienza Contigo” contempla la atención alimentaria en los 212 municipios de la entidad y no solo en los que registran mayor vulnerabilidad.



“Nosotros no podemos trabajar únicamente con los que se encuentran marcados con el mayor índice o rezago social porque hay cinturones o zonas de pobreza y atención prioritaria en todos los municipios, incluso en las ciudades grandes. Este programa tiene la peculiaridad de que no funciona solo en zonas serranas o en rurales, sino que trabaja de manera igualitaria en cada una de los municipios”, dijo.



Insistió en la labor que desempeñan a través de los distintos programas que les están permitiendo dar mayor y mejor atención a los sectores más desprotegidos.



“Es una importante cantidad de niños que están recibiendo de manera diaria este apoyo a través de las cocinas comunitarias que tienen en la escuela o directamente a través de los desayunos fríos a través de los DIF Municipales”, abundó.



Finamente apunto, que ante el reclamo de diputados de oposición en el sentido de que se les niegan despensas para sus distritos, el apoyo alimentario nace a través de un censo, pues son más de 100 preguntas que se realizan casa por casa, a través de un dispositivo móvil georeferenciado.



“Las entregas de apoyos las hacemos en sitios públicos en los 212 municipios en parque, en salones de la localidad y contamos con el apoyo de los alcaldes para el préstamo de instalaciones”, finalizó.