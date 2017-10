Presenta IPE déficit de más de 7mmdp, revela Cuenta Pública 2016

De acuerdo con información de la Cuenta Pública 2016, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), presenta un déficit de 7 mil 887 millones 312 mil 619.32 pesos.



Dicho déficit fue creciendo desde el 2009 al 2016, a finales de la administración de Fidel Herrera Beltrán y todo el sexenio de Javier Duarte, creciendo en los últimos tres años.



De la revisión a las Cuentas por Cobrar por concepto de Subsidios Extraordinarios que adeuda la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado al IPE (Observación Número: FP-035/2016/003 ADM), se identificó que se realizaron depósitos por un importe de 643 millones 773 mil 332.98.



Quedaron pendientes un saldo de siete mil 243 millones 539 mil 286.34 pesos; sin embargo, no se mostró evidencia documental de haber realizado la conciliación del saldo con el área correspondiente en la Secretaría de Finanzas y Planeación.



En 2010 el IPE debió haber recibido al menos 348 millones 294 mil 225.25 del Gobierno del Estado como parte del subsidio; en 2011, 548 millones 384 mil 716.00.



En 2012, 861 millones 692 mil 906.00; en 2013, 964 millones 314 mil 969.02; en 2014, mil 561 millones 146 mil 914.33; en 2015, mil 376 millones 912 mil 228.00; y en 2016, mil 582 millones 793 mil 327.74 para un total de siete mil 243 millones 539 mil 286.34 pesos.



En cuanto a las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 se tiene un saldo de mil 336 millones 645 mil 689.00 que corresponden a adeudos por cuotas y aportaciones a cargo de organismos y dependencias cotizantes.



De estos, la Operadora de Hoteles Xalapa Chachalacas, presenta un importe de 109 millones 225 mil 582.00 pesos; y préstamos a corto plazo que incluye capital e intereses por devengar de la cartera instalada de préstamos al 31 de diciembre de 2016 por un monto de 401 millones 580 mil 294.00 pesos.



La Observación Número FP-035/2016/005 ADM derivada de la revisión a las Cuentas por Cobrar generadas en el ejercicio 2016, el IPE presentó un monto de tres millones 320 mil 648.32 pesos.



De dicha cantidad la Secretaría de Seguridad Pública adeuda dos millones 970 mil 547.02 pesos y por arrendamiento 350 mil 101.30 pesos.



Asimismo, la Observación Número FP-035/2016/007 ADM detecta que la cuenta que se refiere a Deudores Diversos presenta saldos por pagos indebidos a 14 pensionados por un importe de tres millones 920 mil 177.51 pesos al cierre del ejercicio 2016, de los cuales no presentaron evidencia de las acciones implementadas para su recuperación.



En cuanto a los Bienes Inmuebles del IPE en la Observación Número FP-035/2016/010 ADM se detectó que el Departamento de Control Financiero consideró un importe de 162 mil 467.76 pesos en los registros contables, correspondiente a los inmuebles denominados “Sipeh Animas”; sin embargo, el inventario del Instituto no considera dichos bienes.



Asimismo, se observó que el Instituto no cuenta con la documentación que ampare la situación jurídica que guardan los bienes, por lo que se deberá dar el seguimiento correspondiente a través de la Subdirección Jurídica a fin de realizar los trámites legales a que haya lugar.



Asimismo, de acuerdo a la Observación Número FP-035/2016/011 ADM, el IPE no cuenta con el título que avale la propiedad del inmueble denominado Estancia Garnica registrado en la contabilidad por un importe de 14 millones 797 mil 963.57 pesos incumpliendo lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



Tan solo del año 2016, el Orfis determinó que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a un monto de 193 millones 007 mil 254.00 pesos