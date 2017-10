Realizará UV segunda jornada de vasectomía sin bisturí en Xalapa

El coordinador de Programas de Extensión de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual (CUSRS) de la Universidad Veracruzana (UV), Héctor de Leo Tobalina, dio a conocer que el próximo 20 de octubre se realizará la segunda jornada de vasectomía sin bisturí y además será totalmente gratis.



Explicó que este método es permanente para la planificación familiar y que no representa ningún riesgo inmediato ni a largo plazo para el hombre, quien puede continuar con su actividad sexual de manera normal.



Recordó que en la primera jornada realizada el 18 de agosto se atendió a 22 personas que consideraron satisfecho su deseo de paternidad y que, previa consejería, decidieron someterse a este procedimiento.



“La segunda jornada, que iniciará a las 8:00 horas, será en coordinación con los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) a través de la Jurisdicción Sanitaria V de Xalapa. Se tienen registrados a 20 varones y si existieran más interesados se ampliará la atención”.



El coordinador recordó que la vasectomía sin bisturí fue desarrollada en 1973 por el doctor Li Shuguang, ante la importancia de que el hombre se implique en la planificación familiar como parte de su salud reproductiva y no sólo como una opción que podría o no tomar.



Mencionó que es un procedimiento ambulatorio que no requiere bisturí, se aplica anestesia local y el instrumental médico utilizado es especializado para una mínima invasión e impide el paso de espermatozoides; no requiere de hospitalización y la recuperación es rápida, por lo que el hombre puede reincorporarse a sus actividades cotidianas: “Además, es gratuita”.



El funcionario universitario agregó que para mayor información los interesados pueden acudir directamente a la CUSRS, que se localiza en la esquina de las calles Córdoba con Ernesto Ortiz Medina, o llamar al teléfono (228) 8421700, extensiones 10358 y 10379.