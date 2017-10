Diego Lainez del América despierta interés en clubes europeos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-16-01:15:21 Ciudad de México Lainez ha brillado por su estilo de juego. (Foto: Imago7)

Las buenas actuaciones de Diego Lainez con el América y con la Selección Mexicana Sub-17 en el Mundial de India ya despertaron el interés de varios clubes europeos como el Villarreal que se han acercado a su representante para preguntar por sus servicios y sus estatus en el conjunto de Coapa.



Una fuente reveló a Mediotiempo que el Submarino Amarillo está interesado en el jugador, que la directiva ve con buenos ojos contratarlo, pero por ahora no está en sus planes debido a que el jugador todavía es menor de edad y existen muchas trabas por los reglamentos de la FIFA.



Otra fuente consultada por este medio advirtió que no solo el Villarreal se ha acercado a preguntar por Lainez, sin embargo, el jugador permanecerá en el América por lo menos hasta el mercado de verano, tiempo en el que cumplirá la mayoría de edad y por ende ya no existiría ningún problema para contratarse con algún club europeo.



De acuerdo al reglamento de transferencias de la FIFA, el artículo 19 explica que ningún jugador menor de edad puede ser contratado por otro equipo hasta que cumpla la mayoría de edad a menos de que los padres del jugador tengan que cambiar de residencia por cuestiones ajenas al futbol o si vive a una distancia de 50 kilómetros de la frontera del país en el que jugará.



“Si los padres del jugador cambian su domicilio al país donde el nuevo club tiene su sede por razones no relacionadas con el futbol.











