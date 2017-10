Coatzacoalcos merece una unidad de quemados: Eos López

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-15-23:58:40 Coatzacoalcos

Luego de reconocer la labor que realiza la Fundación “Te Queremos Ayudar A.C.,” la doctora Eos López Romero del DIF Estatal dijo que, esta ciudad merece la Unidad de Quemados para atender a pacientes con quemaduras y se comprometió a ser la portavoz ante el Gobierno del Estado, para poder realizar este sueño por el que se ha venido trabajando desde hace más de diez años.



Entrevistada al término del evento del Teatrón, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en esta ciudad, la funcionaria del DIF Estatal dijo que, el Gobierno ya tiene conocimiento de las actividades que realiza en esta región la licenciada Xóchilt Mortera Hernández quien es la principal impulsora para que Coatzacoalcos cuente con su propia unidad de quemados y los pacientes no tengan que viajar al Puerto de Veracruz, para poder ser atendidos cuando se presente un caso de quemaduras.



La doctora Eos dijo que el Secretario de Salud Hiram Suárez Villa y la Presidenta del DIF Estatal Leticia Márquez de Yunes se entrevistarán con las damas de la fundación “Te Queremos Ayudar A.C” para acordar la ayuda que el Gobierno del Estado otorgará para la instalación de la Unidad de Quemados que puede estar ubicada en un área del Hospital Regional Valentin Gómez Farias que quedará libre una vez que se concluya el hospital de alta especialidad en el poniente de la ciudad.



“Es impresionante las actividades que vienen realizando este grupo de damas con un objetivo específico que es de contar con una Unidad de Quemados, que dará servicios no sólo a la gente de la región sino también de otros estados vecinos y el Gobierno del Estado tiene toda la intención de ayudar y apoyar esta causa. Me llevó todas las peticiones para que el Secretario de Salud se avoque al caso en los próximos días”, dijo la doctora Eos López, quien trajo la representación del DIF Estatal en el evento del Teatrón que se llevó a cabo el pasado fin de semana.