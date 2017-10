Orizaba, sin afectaciones importantes por lluvias

A pesar de que las lluvias han sido intensas, en Orizaba no se han tenido mayores problemas, aseveró Antonio Vázquez Sánchez, coordinador de Protección Civil municipal.



"Afortunadamente todos los trabajos de mitigación que se hicieron en el periodo del alcalde Juan Manuel Diez han funcionado bastante.



Reconoció que los recientes aguaceros han sido abundantes y no se han tenido mayores problemas.



"El alcalde está muy preocupado en materia de Protección Civil y la indicación que tengo es estar muy al pendiente", apuntó.



No obstante, reiteró que no se tiene problemas, están con los niveles bajos en los afluentes, pero en cuanto comienza a llover los operativos son continuos.



Recordó que a fin de tener una mejor cobertura se trabaja de manera conjunta con la policía municipal y de ser necesario entran incluso en apoyo otras áreas del ayuntamiento.



Recordó que aún falta de la temporada de lluvias, pero hay confianza en una buena actividad preventiva.



Reconoció que en esta área no hay descanso, pues en cuanto comienza pase la temporada de lluvias vendrá la invernal y en su momento se prepararán para ello.

Mencionó que se cuenta con albergues para brindar atención a la población vulnerable, ya sea por lluvias o fríos, pero al momento no ha sido necesario activarlos.