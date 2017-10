Lamentan abandono del Gobernador a Texistepec

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-15-23:30:21 Texistepec Domingo Flores Alvares lamentó que el gobernador mantenga abandonadas a las comunidades afectadas por las inundaciones

Domingo Flores Alvares, dirigente de la asociación civil Unidos por Texistepec, lamentó que el gobierno del Estado no haya tenido o querido la intención de recorrer ese municipio que fue afectado también por las inundaciones causado por el desbordamiento del río Coatzacoalcos.



El luchador social expresó que ha sido poca la ayuda que ha llegado de parte del gobierno estatal a las comunidades dañadas por el desbordamiento y se requiere por eso, que no solo el gobierno del estado intervenga sino también el federal.



Dijo que su organización ya trabaja con el alcalde electo, ingeniero Saúl Reyes Rodríguez en el establecimiento de algunos programas y proyectos de apoyo a las familias afectadas por las inundaciones, pero no será suficiente pues hay viviendas dañadas por las aguas, principalmente aquellas donde las paredes eran de madera y palma, que son varias.



“Lamento mucho de verdad que nuestro gobernador no voltee a mirar a mis paisanos de Texistepec que también están sufriendo, también están padeciendo por las inundaciones y solo se haya limitado a estar en los Tuxtlas. También Texistepec requiere de su presencia pero más de su apoyo”, aseveró.



Flores Alvares encabeza una comisión de entrega de despensas y ayuda otorgada por el alcalde electo y el diputado local Fernando Kuri.