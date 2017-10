Istmeños no quieren limosna, quieren trabajo: Natalia Cruz

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-15-23:30:57 Acayucan Natalia Cruz ofreció en Acayucan un concierto a favor de los alfareros de Ixtaltepec Oaxaca, que fueron afectados severamente por los sismos de septiembre

Tras ofrecer un concierto a beneficio de los alfareros de Ixtaltepec, Oaxaca; la cantante Natalia Cruz aseveró que el apoyo que está otorgando el gobierno federal es simbólico, y que las despensas aunque necesarios, no es suficiente para recobrar la grandeza de la entidad oaxaqueña afectada por el sismo del 7 y el 19 de septiembre pasado.



Al dirigir un mensaje a los concurrentes al concierto que materialmente fue en privado para la comunidad istmeña de Acayucan a través de la Sociedad de la Santa Cruz que organizó el evento el sábado por la noche; Natalia Cruz afirmó que los istmeños no están acostumbrados a pedir limosna ni a esperar vivir de la ayuda.



“Los istmeños, los que somos de allá, sabemos que no estamos acostumbrados a pedir limosna, allá el concepto de limosna no existe, existe la cooperación, existe el trabajo, es más se puede pedir apoyo para el santuario, pero no se puede pedir limosna”, aseveró.



“El apoyo que está dando el gobierno federal es prácticamente simbólico y nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena para reconstruir la grandeza de esta tierra que nos ha dado tanto, que le ha dado además riqueza y nombre no solo a nuestra región, si no a nuestro país a los ojos el mundo que es el istmo de Tehuantepec”.



“La ayuda que ha llegado hasta el momento a través de los víveres, es importante, necesaria, es fundamental pero no es suficiente, nosotros necesitamos reactivar nuestra economía y la producción local y esto tiene que ser a través del trabajo” agregó.



“Hay ciertos sectores que han sido los más dañado, nuestra gente que vive al día, de lo que trabaja al día y a través de eso les da de comer a sus hijos y uno de estos sectores, es el emblema de Ixtaltepec, Ciudad de Ixtaltepec, que son los alfareros, los productores del barro, este barro rojo hermoso que viste nuestra casas con la tinajas que da de comer a tanta gente con la producción de las ollas de barro que sirve para la producción de totopos, para la producción de los famosos pescados orneados de la tequita”.



Originaria de Juchitan, Oaxaca, la artista que hace unos días participó en un concierto masivo al lado de Tania Libertad, Lila Down y Susana Harp entre otros, lográndose recaudar cerca de 4 millones de pesos.



Natalia Cruz, famosa por su canción La Totopera, radica actualmente en Minatitlán, tras sufrir un accidente posterior al sismo del 7 de septiembre en su domicilio y dijo que la zona del Istmo de Tehuantepec, está sufriendo por los daños y constantes temblores que se han venido registrando en las últimas semanas.