Deplora CNC desdén de clase política de Veracruz

Ante el próximo inicio de campañas por las elecciones del 2018, integrantes de la CNC en la zona señalaron que sólo en esa época es cuando los buscan los candidatos y después ni los reciben.



Gabriel Zepeda Trujillo, presidente del comité municipal, refirió que lamentablemente este sector sigue siendo el más olvidado.



"Recordemos que los campesinos somos las primeras personas que buscan los candidatos cuando van a una elección popular, ya sea local o estatal, pero es la única vez en que se acuerdan de los campesinos", expuso.



Sin embargo, abundó, se les da el voto y cuando están en el poder ya no quieren atenderlos.

Agregó que después hasta los desprecian y hay quienes dicen que la CNC es una agrupación "patito", pero no lo es y en su momento ha demostrado que su apoyo es importante.



Lamentó que tanto el gobierno federal como estatal tengan en el olvido a este sector, pues hoy los hombres del campo están totalmente desprotegidos.

Refirió que a la fecha no han recibido los apoyos necesarios para la compra de fertilizantes, aseguradoras, entre otros.



Zepeda Trujillo dijo que no hay una correcta visión del agro, pues los campesinos no son un problema, sino una solución a la situación del país.



Refirió que con miras a las próximas elecciones, este sector se inclina por el senador Héctor Yunes Landa, pues es el único al que cuando lo han buscado los atiende.



"Hay otros funcionarios públicos a los que cuando van a buscar dicen que están ocupados, que andan en comisión o definitivamente no se encuentran", sostuvo.