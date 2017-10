No responde SCT ante deslaves en el tramo Coatza-Agua Dulce Tweet Una vez más de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el tramo Coatzacoalcos-Agua Dulce en su kilometro 33, sigue poniendo en peligro a miles de usuarios que transitan por esta importante vía que comunica al sureste mexicano, ya que está dejando pasar el socavamiento denunciado en días pasados y que hasta este domingo no ha sido atendido Agua Dulce - 2017-10-15 17:45:30 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-15-22:46:38 Agua Dulce La SCT sigue sin revisar y reparar el tramo dañado del kilómetro 33 de la Costera del Golfo, en la ruta Coatzacoalcos-Agua Dulce. Una vez más de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el tramo Coatzacoalcos-Agua Dulce en su kilometro 33, sigue poniendo en peligro a miles de usuarios que transitan por esta importante vía que comunica al sureste mexicano, ya que está dejando pasar el socavamiento denunciado en días pasados y que hasta este domingo no ha sido atendido.



Además de que la carretera esta en pésimas condiciones, ya que los "mantenimientos" que le han hecho solo es tapar hoyancos con asfalto de baja calidad que duran un par de semanas, los deslaves han vuelto hacer que la Costera del Golfo sea un inminente peligro para los conductores.



Imagen del Golfo volvió a recorrer varios tramos de los kilómetros 56 al 30 en donde se puede observar serio daños a la carpeta asfáltica, la cual en algunos casos se encuentra "rehabilitada" sobre un verdadero desastre, la SCT no ha podido reparar la vía en donde puso drenajes luego de los deslaves y solo puso asfalto en un tramo esta elevado y entro ya se sumió, un verdadero desastre en estos kilómetros.



Este domingo el tramo seguía sin revisión, además de que se pronostica más lluvias para este lunes y martes, el tramo se seguirá socavando ya que el agua que corre por la carretera justo pasa por este socavamiento el cual se colapsara. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

