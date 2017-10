Representantes de ex funcionarios de JDO atendieron situación del ORFIS

El ex secretario de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos, así como el ex director administrativo de Comunicación Social, Luis Manuel Salgado González y la ex directora administrativa del Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, Janeth Emilia Ibarra Bueno, sí atendieron los llamados del ORFIS como parte de la Cuenta Pública 2016.



Al respecto, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, detalló que si dichos exfuncionarios de la pasada administración de Javier Duarte no pudieron acudir personalmente, al menos sí mandaron a sus representantes legales al citatorio que les hicieron.



En otro tema, el titular del ORFIS fue cuestionado sobre las declaraciones del jefe de la Oficina de Programa de Gobierno, Marcelo Francisco Montfort Guillén, quien anunció que el primer informe de Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no incluirá un apartado especial sobre la deuda pública de la entidad.



Al respecto, el auditor general respondió que esa información se encuentra dentro de las Cuentas Públicas que el Ejecutivo entrega para su revisión y en sus informes trimestrales.



“La ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios señala las obligaciones que tienen todos los entes fiscalizables de cumplirlas”.



Así, recordó que incluso la Cuenta Pública de 2016 existe un apartado de la deuda pública tanto estatal como municipal, misma que fue revisada por el ORFIS.



Igualmente aseveró que cualquier problema de los municipios que usaron el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017 para obras pendientes de 2016 podrá comenzar a revisarse a inicios del próximo año.



En ese sentido dijo que también las consecuencias de que el gobierno del Estado no haya oficializado un ajuste al gasto en la Ley de Egresos se analizarán con la Cuenta Pública de 2017.



“No puedo contestar ahora hasta que se haga el documento, por ahora no puedo hablar sin tener bases”, declaró.



En ese sentido dijo que dichos temas se abordarán una vez que concluya la revisión de la próxima Cuenta Pública, cuando el órgano fiscalizador a su cargo emitirá la información respectiva.



“Con las reformas a la Constitución local el ORFIS ya puede iniciar la revisión a partir del 2 de enero del próximo año. Faltan dos meses más, ya no nos vamos hasta marzo o abril”, declaró.



De acuerdo con Portilla Vásquez no se pueden adelantar a los tiempos, pese a que en el caso del FISM 2017 funcionarios federales acusaron que al aprobar dicho mecanismo el Congreso del Estado, asesorado por el ORFIS, se extralimitó.