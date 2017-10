Exentos SEFIPLAN y el IPE de comparecer ante el congreso

No es necesario que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Guillermo Moreno Chazzarini y el director del IPE, Hilario Barcelata Chávez, comparezcan ante el Congreso del Estado.



Lo anterior pese a las críticas de organizaciones de pensionados y líderes sindicales, quienes acusan a los funcionarios de falta de interés para buscar soluciones en conjunto que remedien el déficit financiero que atraviesa el Instituto.



Así lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, subrayando que pese a la inasistencia de dichos funcionarios a las 4 reuniones que hasta la fecha se han organizado en el Palacio Legislativo no se debe pensar en llamarlos a una comparecencia.



“Necesitamos encontrar la solución en conjunto, ya que es un gran problema de fondo que no se soluciona con una comparecencia o con una simple reunión, tenemos que hacer un estudio realmente a fondo, un estudio para saber en dónde se fue el dinero de la Reserva Técnica.



Pese a lo anterior, sostuvo que es responsabilidad de los funcionarios del gobierno del Estado dar una explicación sobre sus inasistencias, apuntando por parte de la bancada del PAN están cumpliendo con su labor de atender todos los llamados.



“Todos los funcionarios tienen su responsabilidad, nosotros como diputados hemos estado atentos a los llamados (…).Sobre la inasistencia se tiene que preguntar a los funcionarios, nosotros estamos cumpliendo en escuchar a todas las partes”, declaró en entrevista.



Así, Hernández reiteró que una situación como la del IPE requiere de soluciones serias y no lo primero que se le ocurra a un sector, de ahí la importancia de las reuniones entre todas las partes para discutir a fondo el déficit financiero que se enfrenta y que el gobierno estatal ha continuado subsidiando.



“Hay que solucionar para evitar que el IPE se vaya a la quiebra como se ve que está ocurriendo. Hoy necesita 2 mil 600 millones de pesos, el año que viene va a necesitar 3 mil o 4 mil, el gobierno puede subsidiar, pero va a llegar un momento en donde no va a poder hacerlo”, advirtió.