Yunes Linares politiza la situación de Coxquihui, asevera Cruz Malpica

El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, aseveró que fue el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quien politizó lo sucedido en Coxquihui queriéndolos culpar cuando se trató de una desatención de salud.



Subrayó que Morena tiene una baja representación en esa zona del estado pues apenas alcanzaron el uno por ciento en la elección pasada, por lo que remarcó que el argumento del mandatario estatal no tiene sustento.



"El hecho de involucrar a Morena en un municipio donde solamente obtuvo el uno por ciento de votación me parece una cuestión insostenible de parte del gobernador, me parece que habla muy mal de la gestión gubernamental porque no se puede dialogar con un porcentaje tan modesto de esa población, y desde luego no es la fuerza pública la respuesta", abundó.



Insistió en que brindar atención médica es obligación del Gobierno de Veracruz por lo que criticó que se haya hecho uso de la fuerza pública para retirar las manifestaciones de los pobladores de Coxquihui que estaban exigiendo su derecho.



"Se trata de un asunto de desatención de la salud de los habitantes del estado de Veracruz, se trata de un acto de insensibilidad frente a un reclamo que, salvo prueben contrario, tiene su origen en una ineficiente atención a esa población, se trata francamente de un acto de intolerancia inaceptable del gobernador del estado de responder con garrotes y con fuerza pública a una demanda ciudadana, nos parece que aflora la verdadera posibilidad del gobernador", dijo.



Por otro lado, afirmó que el desafuero del alcalde de aquel municipio, Reveriano Pérez, es un asunto independiente y que consideran viable debido a las pruebas existentes.



Asimismo desmintió que hayan firmado bajo protesta el dictamen como procedente, pues más bien el rechazo es hacia la designación de la presidenta de la Comisión Instructora Judith Pineda.



"El desafuero del alcalde es un asunto que, de acuerdo a las constancias procesales tuvo una definición clara de Morena, el tema no tiene que ver con la investigación que haya realizado la fiscalía, sino con problemas propios del Congreso. Es falso que hayamos firmado bajo protesta, lo que dijimos es que acudimos a la Comisión sin reconocer a la presidenta de la Comisión el carácter de tal, por la forma en que fue nombrada", refirió.